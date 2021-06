De Deense voetballer Christian Eriksen is tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in Kopenhagen vlak voor rust in elkaar gezakt. De oud-speler van Ajax, 29 jaar oud, werd op het veld minutenlang gereanimeerd.

Eriksen ontving de bal na een inworp en viel voorover in het gras, zonder dat daar aanleiding voor was. Het spel werd direct stilgelegd en spelers gebaarden dat de verzorgers zo snel mogelijk het veld in moesten komen. Al snel kregen de verzorgers versterking van medisch personeel.

De spelers van Denemarken gingen om het medische personeel heen staan zodat de camera’s Eriksen niet in beeld konden nemen. Uit de gezichten van de spelers bleek de ernst van de situatie. Diverse ploeggenoten durfden niet te kijken. Uiteindelijk werd besloten geen close beelden meer te laten zien van de hoek waar Eriksen was ingestort.

Er wordt gevreesd voor een hartstilstand. Op televisiebeelden was te zien hoe Eriksen hartmassage toegediend kreeg.

Kort na het voorval werd het stil in voetbalstadion Parken. Na ruim tien minuten werd Eriksen per brancard, die met witte doeken omringd was, van het veld gedragen. Aangedaan zochten beide landen de kleedkamers op.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021