Avondklok gaat vanavond in, dit moet je erover weten

Zorg dat je vanavond voor 21.00 uur binnen bent, anders krijg je een boete. Ja, de avondklok gaat vanavond in. Niemand mag dan (zonder geldige reden) tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten zijn.



Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur 's ochtends. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Meer informatie ⤵️https://t.co/zvZiLYuWRe#AlleenSamen pic.twitter.com/LNT3EWct3z — Rijksoverheid (@Rijksoverheid) January 22, 2021

Halfuur later

Er was nog wat gedoe over, want eerst zou de klok om 20.00 uur ingaan, toen zei Mark Rutte 20.30 uur, tijdens de persconferentie, en nu blijven we haken op 21.00 uur. Na een debat in de Tweede Kamer werd de klok namelijk een halfuurtje ‘de goede kant op’ verplaatst. De eindtijd blijft wel hetzelfde, de vroege vogels kunnen dus direct om 04.30 uur een rondje wandelen.



Volgens Rutte was de avondklok ná 21.00 uur laten ingaan geen goed idee. Helemaal geen avondklok invoeren was volgens de demissionair premier zelfs „onverantwoord”. Maar hoeveel verschil maakt een halfuurtje nou? Volgens de oppositiepartijen (en sommige coalitiepartijen) dus best veel. „Voor volwassenen om na het werken nog net wél boodschappen te kunnen doen. En voor ouders om na een volle dag thuiswerken en thuisonderwijs nog net wél dat ommetje te kunnen maken”, zei D66-voorman Rob Jetten.

PVV, SGP, DENK en Forum voor Democratie zijn absoluut geen fan van de avondklok. PVV-leider Geert Wilders trok fel van leer tegen het „paardenmiddel”, dat volgens hem geen verschil zal maken voor de besmettingscijfers. SGP-voorman Kees van der Staaij sprak van „een botte bijl”. En ondanks hun onvrede, is de avondklok nu toch werkelijkheid.

Uitzonderingen avondklok

Maar natuurlijk zijn er altijd die mensen die naar buiten moeten, avondklok of niet. Je kunt er niet vanuit gaan dat iedereen een negen-tot-vijf baan heeft waarbij hij of zij thuis kan werken. Er zijn ook mensen die ’s nachts aan de weg moeten werken, moeten helpen in het ziekenhuis of pizza’s rond moeten brommeren. Zij mogen ook na 21.00 uur gewoon nog naar buiten, mits ze een verklaring van hun werkgever bij zich hebben.

Ook mag je gewoon nog je hond uitlaten, als je ‘m aan de lijn houdt. Ga er dus geen gezellig uitje van maken met de buren, want dat is niet de bedoeling. Bij mantelzorg, medische noodhulp of bijvoorbeeld een examen hoef je je ook niet aan de avondklok te houden. Er zijn nog meer uitzonderingen, die lees je hier.

Naast de avondklok zijn er nog meer regels aangescherpt, bijvoorbeeld het advies dat je nu niet twee, maar één persoon thuis mag ontvangen. De rest van de maatregelen lees je hier.

