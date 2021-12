S10 gaat voor Nederland naar Eurovisie Songfestival met Nederlands lied

Eindelijk is bekend wie Nederland gaat vertegenwoordigen op de 66e editie van het Eurovisie Songfestival in Turijn: S10! Dat is de artiestennaam van Stien den Hollander (21), inmiddels kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop. En nu zal de rest van Europa dus ook kennismaken met dit talent.

S10 kun je kennen van nummers als Schaduw en Adem Je In.



S10 gaat naar Eurovisie Songfestival

„Muziek is alles voor mij”, reageert de zangeres. „Ik hoop dat ik met mijn muziek iets kan betekenen in de levens van anderen, juist omdat het mij zoveel doet. Ik ontplof daarom bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival. Voor zo’n enorm publiek, zoiets eervols mogen doen namens Nederland… dat vind ik echt geweldig.”

Met welk liedje ze mee zal doen, is ook al bekend. Althans, bij de selectiecommissie van de AVROTROS. Zij mochten die namelijk al horen en kozen precies daarom S10. Volgens Eric van Stade, de algemeen directeur van de AVROTROS, getuigt S10’s nummer van „lef en authenticiteit”. Normaliter krijgen we niks te horen over het nummer waarmee de artiest mee zal doen aan het Eurovisie Songfestival, is dat dit keer wel zo. Van Stade: „S10 blijft trouw aan zichzelf en aan haar eigen stijl. Dit betekent dat we na elf jaar Engelstalige inzendingen te hebben geselecteerd, nu een Nederlands lied naar het Eurovisie Songfestival sturen. We steken met deze keuze onze nek uit en staan daar als selectiecommissie unaniem achter. Het belooft opnieuw een bijzondere editie voor Nederland te worden.”

Muziekfestijn in Italië

Rockband Måneskin won de vorige editie van het Eurovisie Songfestival, dat vorig jaar werd gehouden in Rotterdam. Deze keer reizen alle Europese inzendingen af naar Turijn, Italië. Het muziekfestijn vindt plaats van 10 tot en met 14 mei, en Nederland moet deze keer gewoon meedoen in de halve finales. Vorige keer mocht Jeangu Macrooy die overslaan omdat Duncan Laurence de editie daarvoor had gewonnen.

S10 tekent op 17-jarige leeftijd haar eerste platencontract bij Noah’s Ark. Ze neemt haar eerste album, Snowsniper, op in 2019 en wordt genomineerd voor een Edison in de categorie ‘Alternative’. Een jaar later verschijnt haar tweede album, Vlinders. Een uitverkochte tournee en hoge noteringen in de hitlijsten volgen.