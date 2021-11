Horeca in Amsterdam protesteert tegen coronaregels, houdt deuren dicht

In Amsterdam houden honderden horecazaken vandaag hun deuren dicht. Zij zijn namelijk niet blij met de nieuwe coronamaatrdegelen die afgelopen zaterdag ingingen. Een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland (regio Amsterdam) bevestigt het protest na berichtgeving van Het Parool.

Waarom zaken de deuren precies dicht houden, dat loopt uiteen. Maar de meest gehoorde reden is een combinatie van personeelstekort en de extra coronamaatregelen.

Horecazaken in Amsterdam protesteren tegen coronamaatregelen

„Clubs kunnen zonder te placeren niet openblijven en veel bedrijven hebben een grote uitdaging om hun personeel te behouden. Dat vertrekt zelf weer uit de horeca en wacht niet op het moment dat het contract wordt beëindigd”, vertelt de woordvoerster. Ketens kiezen ervoor niet alle zaken te openen, maar slechts een paar. Hotels met een restaurant met weinig gasten blijven helemaal gesloten, door het teruglopende toerisme.

Volgens de woordvoerder gaat het om honderden bedrijven die de deuren dicht houden. Amsterdam heeft zo’n 6000 horecazaken.

In Breda was onlangs ook een protest tegen de nieuwe regels. Dat was op de dag dat de maatregelen in gingen. Horecazaken mochten toen van burgemeester Paul Depla wat langer openblijven. Hij kon op veel kritiek rekenen vanwege die beslissing, maar volgens hem was het een combinatie van de horecaondernemers die weigerden om 20.00 uur te sluiten en een tekort aan handhaving.

Horeca om 20.00 uur dicht

Sinds afgelopen zaterdag gelden er dus nieuwe coronamaatregelen. Een van de meest ingrijpende daarvan is de sluitingstijd voor de horeca. Voor die sector gold al een sluitingstijd van 00.00 uur, nu is dat 20.00 uur. Voor een deel van de horecazaken maakt die regel, in combinatie van het extra werk om mensen te placeren en QR-codes te controleren, het niet mogelijk om „überhaupt nog een beetje omzet te maken”, meldt KHN Amsterdam. „Mensen willen wel iets eerder uit eten, maar voor een feestcafé of club gaat dat echt niet lukken van vijf tot acht ‘s avonds.”

KHN heeft het kabinet gevraagd om de sluitingsregels te verruimen. De horeca wil dat de regel gaat gelden dat er vanaf 20.00 uur geen nieuwe mensen meer mogen binnenkomen, maar iedereen die al aanwezig is, wel kan blijven zitten. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus heeft het OMT om een advies gevraagd over dit zogenoemde ‘inloopmodel’.