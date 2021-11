Advocaat doet aangifte tegen burgemeester Depla van Breda voor opruiing

De beslissing van burgemeester Paul Depla van Breda om zaterdagavond niet te handhaven toen horecagelegenheden de coronamaatregelen opzettelijk negeerden, maakt nogal de tongen los. Waar de een begrip heeft, doet de ander aangifte. „In Breda mag alles en zijn ze van God los.”

Dat schrijft Mr. Van Stratum in een brief aan het Openbaar Ministerie, waarin hij laat weten aangifte te doen tegen burgemeester Depla. De burgemeester beging volgens hem een strafbaar feit door op te roepen tot het opzettelijk negeren van de regels.

Aangifte tegen burgemeester Depla

Horecaondernemers uit Breda lieten na de persconferentie van vrijdag weten zich niet aan de nieuwe sluitingstijd van 20.00 uur te houden. Burgemeester Depla gaf daarna aan dat hij dit zou toestaan. „De horeca wil haar stem hierover laten horen. Dat is hun goed recht. En daar is ook zeker begrip voor. Vanavond is er dan ook de ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken.” Maar ook gaf hij aan zijn maar een keer een oogje toe te knijpen. „Op horecazaken die na het statement langer openblijven wordt gehandhaafd zoals we dat altijd doen.”

Advocaat van Stratum, van Advocatenbureau Van Stratum, is het niet eens met de beslissing van Depla. Hij vindt dat de burgemeester van een gemeente daarbij ‘een belangrijke voorbeeldfunctie heeft voor een maatschappelijk leven’ en ‘het voorkomen van een besmetting van burgers’. Dit schrijft BN de Stem. Volgens Van Stratum heeft Depla zich niet naar deze voorbeeldfunctie gedragen en openlijk opgeroepen tot het negeren van regels. Hiermee maakte hij zich strafbaar aan overtreding van de wet- en regelgeving van het coronabeleid.

‘Van God los’

De advocaat vindt het een slecht moment voor „burgerlijke ongehoorzaamheid” vanwege de overbelasting van de ziekenhuizen. Ook noemt hij het statement van Breda oneerlijk tegenover de rest van het land. „In alle plaatsen moet de horeca om 20.00 uur dicht. Er worden handhavers ingezet, er wordt gedreigd met boetes en die worden ook uitgedeeld. En in Breda mag alles en zijn ze van God los. Dat is rechtsongelijk”, aldus Van Stratum. Hij hoopt met zijn aangifte het maatschappelijke debat te bevorderen over wat een burgemeester wel en niet mag.

Begrip voor de keuze van Depla

Niet iedereen staat lijnrecht tegenover de keuze van Depla om niet te handhaven. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls geeft in het programma WNL op Zondag aan begrip te hebben voor die beslissing. Bruls snapt dat je „als burgemeester moet roeien met de riemen die je hebt”, zei hij hierover. De voorzitter heeft zaterdagavond nog contact gehad met Depla over de situatie.

In dit gesprek maakte Depla duidelijk dat zijn beslissing een combinatie was van de horecaondernemers die weigerden om 20.00 uur te sluiten, en een tekort aan handhaving. De middag was vanwege de sinterklaasintocht en protesten tegen Zwarte Piet namelijk al erg druk. In de avond was er daarom geen politiecapaciteit meer over om bij alle kroegen te handhaven. „Fraai is het niet”, aldus Bruls, zelf burgemeester van Nijmegen. „Ik schrik er ook van als ik hoor dat ondernemers gewoon de regels niet opvolgen.”