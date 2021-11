Grapperhaus dinsdag in overleg met horeca: ‘Pleiten voor inloop tot 20.00 uur model’

Koninklijke Horeca Nederland voert komende dinsdag overleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Ook demissionair minister Stef Bok van Economische Zaken en Klimaat schuift bij dat overleg aan. Er wordt onder andere gekeken naar het mogelijk slimmer inrichten van de maatregelen.

Hierbij zal de KHN onder andere voor ‘het inloop tot 20.00 uur-model’ pleiten.

Grapperhaus in overleg met horeca

Op zaterdag had de KHN al een spoedoverleg met Grapperhaus over de hoog opgelopen emoties bij horecaondernemers, die volgens de KHN „begrijpelijk” zijn. Zij willen de zorgen van deze ondernemers dinsdag ook opnieuw onder de aandacht brengen en kijken naar andere mogelijkheden. „In dit overleg willen we kijken naar ‘smart solutions’, hoe maatregelen eventueel beter of slimmer kunnen worden gemaakt en toegepast én uiteraard naar de financiële compensatie”, zei een woordvoerder van KHN vandaag.

Inloop tot 20.00 uur

„Zo pleit KHN voor ‘het inloop tot 20.00 uur-model’, waarbij gasten slechts tot 20.00 uur bij een horecagelegenheid naar binnen mogen. Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd. Een slimme maatregel, waarbij het kroeghoppen wordt voorkomen en de uitstroom over de avond wordt verspreid.” Kroeghoppen is een van de dingen waar het OMT bang voor is, omdat mogelijk besmette mensen dan op meerdere plekken het virus kunnen verspreiden. Wanneer mensen op één plek blijven, kan het virus op minder grote schaal verspreiden.

Verder zouden door het inloop-model ophopingen in de publieke ruimte rond 20.00 uur worden voorkomen en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN. De geleidelijke uitstroom zal het handhaven ook makkelijker maken.

Grens overschreden

Volgens de horecakoepel is de eerste avond met de vervroegde sluiting gemoedelijk verlopen. „Op vrijdagavond hebben horecaondernemers er nog een mooie laatste avond met hun gasten van proberen te maken, maar de vervroegde sluiting is opnieuw een harde klap”, aldus de woordvoerder. „Zaterdagavond was de sfeer bij veel ondernemers dan ook gelaten. De nood in de branche is hoog. De grens is voor veel horecaondernemers overschreden.”