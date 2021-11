Horeca op veel plekken op tijd dicht, behalve in Breda: ‘Ruimte voor een statement’

De eerste nacht van de gedeeltelijke lockdown is redelijk rustig verlopen. De meeste horecagelegenheden hielden zich aan de opgelegde sluitingstijd van 20.00 uur. Behalve in Breda: daar was het in de horeca druk tot in de late uurtjes.

Vrijdag kondigde het kabinet in een persconferentie een gedeeltelijke lockdown van drie weken aan. Horecagelegenheden moeten om 20.00 uur sluiten, sportwedstrijden worden zonder publiek gespeeld en grote evenementen kunnen niet doorgaan.

Horeca sluit om 20.00 uur

In grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Leeuwarden en Groningen hielden de meeste ondernemers zich aan deze tijdelijke maatregelen. Om 20.00 uur droop het publiek in bekende uitgaansgebieden af naar huis. Op enkele plekken was er protest, zoals bij Café Forum in Maastricht. Zij bleven open, maar moesten om 20.30 uur alsnog sluiten toen handhaving ingreep. De meeste ondernemers hadden echter geen zin om een statement te maken. Zo stopte de Rembrandtbar in Amsterdam uit voorzorg om 19.30 uur al met bedienen. „Anders krijg ik ze er niet uit”, aldus de uitbater. „De ME staat al klaar. Ik heb geen zin in gedoe.”

Ook in Den Haag was het uitgaansgebied al vroeg verlaten. Voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, Maarten Hinloopen, begrijpt dat wel: „Als alles zo vroeg dicht moet, heeft uitgaan geen zin.” De ondernemer geeft aan dat na het lopende overleg met minister Grapperhaus „de angel eruit” is. Blijven protesteren heeft weinig nut. „We zijn geen Don Quichot.”

Protest in Breda

Er is echter een uitzondering: Breda. De horecaondernemers van de Brabantse stad kondigden vrijdag al aan geen gehoor te gaan geven aan de sluitingstijd. Zaterdag voegden ze daad bij woord en was het in het centrum na 20.00 uur ook nog gezellig druk. Met name op de Havermarkt en de Haven bleef de biertap wijd open staan. Alleen op de Grote Markt was het rustiger. Er was nauwelijks politie of handhaving op de been. Niet zonder reden, liet burgemeester Paul Depla al weten. Hij zal het protest van de horeca even door de vingers zien, maar daarna te handhaven „zoals we dat altijd doen.”

Hiermee is er volgens hem „de ruimte voor de horeca van Breda om een statement te maken”, zoals eerder ook op 25 september gebeurde. Depla: „Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.”