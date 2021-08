Meerderheid van verpleegkundigen wil geen vaccinatieplicht

De meerderheid van de verpleegkundigen wil geen vaccinatieplicht. 55 procent ziet zo’n verplichting tot een prik niet zitten. Slechts 5 procent is vóór een verplicht coronavaccin.

Dat blijkt uit een peiling van beroepsorganisatie NU’91 onder 7000 verpleegkundigen en verzorgenden. Verder concludeerde de beroepsorganisatie dat 27 procent wil dat, als zij verplicht worden tot vaccinatie, heel Nederland dit moet ondergaan. 13 procent zweeft een beetje in het midden en is niet voor verplichting, maar werkt mee als er een vaccinatieplicht komt.

Discussie over vaccinatieplicht

Een woordvoerder van NU’91 vertelt dat dit „gangbare” resultaten zijn voor „zulke peilingen”. Het zegt volgens de woordvoerder niets over de interesse van de verpleegkundigen over dit onderwerp.

De resultaten tonen aan dat slechts een klein percentage voor vaccinatieplicht is. Deze discussie is al een tijdje gaande binnen zorginstellingen. Volgens NU’91 is het overgrote deel, 95 procent, inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

60 medische beroepsorganisaties in Amerika, waaronder de landelijke vereniging voor verpleegkundigen, willen een vaccinatieplicht voor zorgprofessionals. 👇🏼 https://t.co/4ZBMna0qmE — Aliëtte Jonkers (@aliettejonkers) July 26, 2021

Hoge werkdruk verpleegkundigen

Ook de werkdruk kwam in de peiling aan bod. 33 procent van de ondervraagden liet weten de afgelopen weken extra werkdruk te ervaren. Dit als gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten. 67 procent ervaart dat als een probleem.

Door de coronacrisis zijn veel behandelingen en opnames uitgesteld in ziekenhuizen en zorginstellingen. 27 procent van de ondervraagden zegt klaar te zijn om die uitgestelde zorg in de avonden en weekenden in te halen. Maar ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden heeft nog geen tijd gehad voor eigen herstel. En dat is „een zorgelijke situatie”, zegt NU’91-voorzitter Stelle Salden. „We zien dat het ziekteverzuim momenteel al hoger is dan normaal. Als we nu niet ingrijpen, gaat het een keer fout”, meldt zij.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frankrijk en Griekenland voeren vaccinatieplicht in voor verpleegkundigen en verzorgenden: https://t.co/OhJ2xf8ptU — New_Media_News (@JeanPaul0851) July 13, 2021

Beroepscategorieën verplichten tot vaccinatie

Dat de beroepsorganisatie deze peiling houdt, komt niet uit de lucht vallen. In sommige landen worden bepaalde beroepscategorieën verplicht tot vaccinatie. Zoals het zorgpersoneel in Frankrijk. Ook zijn er bedrijven die stellen dat hun personeel moet zijn gevaccineerd. Onder meer de Amerikaanse afdelingen van Facebook, Google en Netflix lieten weten dat zij werknemers alleen op kantoor ontvangen na volledige vaccinatie.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.