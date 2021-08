‘Te weinig’ jongeren gevaccineerd, GGD wil mogelijk prikken bij scholen

Het loopt niet bepaald heel lekker met de vaccinatiegraad onder jongeren, vindt de GGD. Dus daar moet verandering in komen. In meerdere GGD-regio’s zijn onderwijsinstellingen en de GGD met elkaar aan het overleggen hoe ze scholieren en studenten kunnen interesseren voor coronaprikken. De GGD zou zelfs bij scholen willen vaccineren.

Een woordvoerster van de GGD bevestigt, na berichtgeving in de Volkskrant, dat de GGD en scholen inderdaad met elkaar in gesprek zijn. Maar op welke plekken dat het geval is, kon ze niet zeggen. Het is namelijk een zaak van de regio’s zelf. Soms is er al sprake van de aanvraag voor een prikbus in de buurt van de school, die dan ook zal worden gestuurd, soms zijn de gesprekken ook nog maar in een verkennende fase.

De GGD Rotterdam-Rijnmond zit nog in de verkennende fase. Daar voeren ze gesprekken met onder meer onderwijsinstellingen. „We wilden even afwachten wat er in de zomer zou gebeuren met de vaccinatiegraad onder jongeren”, aldus een woordvoerster. Concrete acties zullen in de komende weken worden bepaald.



Heb jij nog geen afspraak voor vaccinatie en wil jij jouw eerste coronavaccinatie in Breda halen? Dat kan tot 14 augustus bij de prikbus van de GGD op verschillende locaties. Let op! Alleen zonder bestaande afspraak. Locaties en tijden via https://t.co/FrflI9rg7p pic.twitter.com/JZBcy0QOsj — GGD West-Brabant (@GGDWestBrabant) August 7, 2021

GGD’en willen vaccineren op school

In GGD Gelderland-Zuid start in september een regiotour. Prikbussen en mobiele priklocaties zullen verschillende plekken in de regio aandoen om daar voorlichting en vaccinaties aan te bieden, maar ze zullen niet bij middelbare scholen zelf gaan staan. „Wel gaan we scholen, maar ook bijvoorbeeld sportclubs vragen om leerlingen en anderen erop te attenderen als we in de buurt zijn”, legt een woordvoerster uit.

Voor de GGD Hollands Midden hebben scholieren nog niet de prioriteit. Ze zijn daar namelijk bezig met het vaccineren van moeilijk te bereiken groep, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuislozen en asielzoekers. „We richten ons eerst op deze groepen, maar ook op bijvoorbeeld wijken of plaatsen die verder af liggen van een vaccinatielocatie en waar de vaccinatiegraad dus achterblijft. We denken in bepaalde dorpen nu meer winst te behalen dan wanneer we focussen op jongeren in het centrum van Leiden. Die kunnen zich immers gemakkelijk laten vaccineren bij een locatie in de buurt, maar willen dit misschien nog niet.”



Nog geen eerste prik tegen corona gehad? Kom naar de prikbus van @ggdzhz! De prikbus van de GGD komt naar Papendrecht. U kunt daar uw eerste vaccinatie tegen corona halen of vragen over vaccinatie stellen. Dichtbij, gratis en zonder afspraak. Meer info 👉https://t.co/xSfTC4WZBC pic.twitter.com/cA8bS0hQ4U — Gemeente Papendrecht (@PapendrechtGem) August 10, 2021

Vaccinatiegraad onder jongeren

Bij GGD Hart voor Brabant, de gezondheidsdienst van gemeenten in Midden- en Noordoost-Brabant, staan prikbussen niet op de planning. „Wel houden we alle acht vaccinatielocaties open tot 1 september om jongeren de kans te geven om zich voor het schooljaar te laten vaccineren. Verder hebben we op dit moment geen concrete acties. We gaan wel vanaf volgende week starten met prikken zonder afspraak, ook om de drempel wat te verlagen. Ook zijn we in gesprek met universiteiten en hogescholen in onze regio hierover. En over het houden aan de maatregelen in het algemeen”, aldus een woordvoerster.

Alle GGD’en benadrukken dat de acties vooral zijn gericht op het geven van voorlichting en informatie en dat het iedereen vrijstaat om zich wel of niet te laten inenten.

Sind begin vorige maand kunnen ook tieners een vaccinatie tegen het coronavirus halen. Maar tot zover stromen ze nog niet massaal toe. Ook met hogescholen en universiteiten zijn er gesprekken over mogelijke voorlichting of prikbussen, meldt de GGD. Maar in universiteitsstad Groningen bijvoorbeeld is weer geen extra activiteit op dit gebied.