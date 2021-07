Geen ontslag, mogelijk wel straf: dat staat Franse zorgmedewerkers te wachten als ze vaccin weigeren

Er is afgelopen weekend nog massaal tegen geprotesteerd, maar toch heeft het Franse parlement de nieuwe coronawet van Emmanuel Macron en zijn regering goedgekeurd. In de nieuwe coronawet staat dat mensen begin augustus in horecagelegenheden en voor lange trein- en vliegreizen de coronapas moeten laten zien.

Daarnaast wordt een coronavaccinatie verplicht voor medewerkers van zorginstellingen, brandweerlieden en andere hulpverlenende beroepen. Als ze weigeren, volgt geen ontslag, maar mogelijk wel een andere straf.

Coronawet in Frankrijk goedgekeurd

156 parlementariërs stemden voor de omstreden wet, 60 politici stemden tegen. De wet blijft tot zeker half november van kracht, al moet het Franse Hooggerechtshof er nog wel mee instemmen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De 'vaccinatiewet' van president Macron is aangenomen. Vaccinatie- of testbewijs wordt nodig voor toegang tot o.a. horeca (ja, ook voor toeristen), en zorgpersoneel moet verplicht gevaccineerd worden (maar kan niet worden ontslagen bij niet-vaccineren). https://t.co/h6UIFWiPl1 — Frank Renout (@FrankRenout) July 25, 2021

De senaat heeft nog wel twee ‘versoepelingen’ weten af te dwingen. De eerste is dat zorginstellingen de medewerkers niet kunnen ontslaan als ze geen vaccin nemen. Omdat voor hen wél een vaccinatieplicht gaat gelden, roept dat een hoop vragen op. Ook heeft de senaat afgedwongen dat mensen voor een bezoek aan winkelcentra geen gezondheidspas hoeven te laten zien. De senaat wilde ook terrassen vrijstellen van het vaccinatiebewijs en de maatregelen niet laten gelden voor minderjarigen, maar slaagde daar niet in.

Straffen voor weigeraars

Hoewel zorgmedewerkers niet kunnen worden ontslagen, kunnen zij wel op andere manieren gestraft worden als ze vaccinatie weigeren. Medewerkers die een vaccin weigeren, kunnen sancties krijgen of er kan salaris ingehouden worden. Ook een schorsing of tijdelijk ander werk uitvoeren behoort tot de mogelijkheden, staat in de coronawet. Hoewel het schrappen van de mogelijkheid tot ontslag als een compromis kan worden gezien, heerst er onder de Franse bevolking nog altijd veel onvrede over de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! pic.twitter.com/zzrSkAx5M7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2021

Overigens zijn in Frankrijk veruit de meest zorgmedewerkers al gevaccineerd. In verpleeghuizen blijft de vaccinatiegraad nog wat achter. Zorgmedewerkers hebben tot half september om zich te laten vaccineren. De Franse regering ziet zich genoodzaakt de teugels aan te trekken met de coronawet, omdat de besmettingscijfers in het land in rap tempo stijgen. Dat is met name in de bekende toeristische gebieden, waar ook veel Nederlanders verblijven, het geval. De Franse landkaart kleurt met name langs de Middellandse Zee, de Atlantische kust en in en rond Parijs rood of zwart.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik gok dat dit 2 hele belangrijke screenshots worden in de zeer nabije toekomst. pic.twitter.com/BfKNUdhl92 — ⤿ ȺʍąѵҽӀ (@Poempieloempie1) July 24, 2021

Vaccinatieplicht in Nederland?

Inmiddels groeit ook in Nederland de angst voor een eventuele vaccinatieplicht. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge hebben altijd volgehouden dat het in ons land absoluut niet zo ver zal komen, maar velen twijfelen nu aan die ‘belofte’. Het feit dat in Frankrijk nu een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers geldt, zet ook in Nederland de verhoudingen weer op scherp.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ab Osterhaus is optimistisch over het werken naar 'volledig gevaccineerde mensen'. Hij vindt de apartheid van Macron een goede manier om ook hier toe te passen: 'Als je zelf in het ziekenhuis ligt, dan wil je toch niet dat er iemand aan het bed komt die niet gevaccineerd is?' pic.twitter.com/Fl3kCi0DxN — The Right Sound (@TheRightNL) July 24, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.