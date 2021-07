In dit Amerikaanse restaurant zijn alleen niet-gevaccineerden welkom

De verdeeldheid tussen wel- of niet-gevaccineerden neemt soms wel vreemde proporties aan. In een restaurant in Amerika mag je nu namelijk niet naar binnen als je gevaccineerd bent. Grote bedrijven als Netflix, Google en Facebook verplichten hun werknemers juist tot vaccinatie.

In verschillende landen krijgt de coronapas een steeds prominentere rol. In Frankrijk, Griekenland of Italië kun je zonder vaccinatiebewijs niet overal zomaar naar binnen. Maar de tweedeling tussen wel- en niet-gevaccineerden werkt soms ook de andere kant op.

In het Amerikaanse Californië draait het Italiaanse restaurant Basilico’s Pasta E Vino de boel om. Op de deur van het restaurant hangt een briefje. „Opgelet: bewijs nodig dat je niet gevaccineerd bent”, staat erop. Daaronder volgt de tekst: „We hebben een nultolerantie voor anti-Amerikaanse dommigheid. Bedankt om na te denken.”

Pretty sure this dude’s restaurant, Basilico’s Pasta e Vino, in Huntington Beach is also prohibiting its employees from washing their hands after going to the bathroom. Enjoy some ecoli with your pasta.

Heard it on Facebook, so it must be true.

— RJ (@rjdomos) July 29, 2021