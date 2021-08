Dit zijn de 5 podcast-tips van… Bart Jan Cune

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf podcast-tips van Bart Jan Cune.

Bart Jan Cune (39) leeft sinds zijn twaalfde voor en op de radio. Grote kans dat je z’n stem wel eens voorbij hebt horen komen, als voice-over of als nieuwslezer op 3FM of 538 en ook Q-Music waar hij nog even opdook. Zijn audioliefde begon ooit met een Aristona cassettedeck waar hij de ingebouwde microfoon gebruikte om zijn eigen werelden te creëren. Hij richtte onlangs AudioMakers op waarmee hij niet alleen podcasts produceert maar ook werkt aan andere vormen van audio-innovatie.

De 5 podcast-tips van Bart Jan Cune

Cune neemt ons mee langs verschillende soorten podcasts met zijn 5 tips voor deze week:

1. The Journey

„Eerlijk gezegd houd ik niet van podcasts die onder een systeemplafond zijn opgenomen. Even los van de vaak belabberde geluidskwaliteit zijn het vaak niet meer dan vastgelegde gesprekken of kroegpraat. Ongetwijfeld boeiend om te horen, omdat je bijvoorbeeld fan bent van de spreker(s) of je kennis wil verdiepen, maar door deze vorm kan de betreffende podcastaflevering al snel achterhaald zijn. Een echte podcast is voor mij tijdloos, vertelt een verhaal, geeft je een beeld. Audio die je meeneemt en laat je verlangen naar meer. The Journey van KLM is dan weliswaar een commerciële podcast: dat doet niets af aan de verhalen. Alles klopt. Als luisteraar maak je een reis. Je sluit je ogen en komt zo op de meest bijzondere plekken terecht. Niet voor niets een prijswinnaar.”

2. Lang Verhaal Kort

„Bij mijn oude clubje NOS op 3 weten ze als geen ander dat de manier waarop een verhaal wordt vertelt hét verschil kan maken voor de ontvanger ervan. En laten we in deze podcastrubriek eens een keer eerlijk zijn. Wie heeft er nu tijd om uren audio per week te verslinden? Ik in ieder geval niet en formats die daar rekening mee houden hebben bij mij sowieso een streepje voor. Via deze supersnelle podcast ben je in no time op de hoogte van actuele kwesties, de essentie van het verhaal. Geen onnodige lange opbouw; gewoon wat je moet weten, elke werkdag, toegankelijk gebracht.”

3. PodBast

„PodBast wordt gemaakt door een oud-stagiair van mij bij 538 Nieuws: Bastiaan Meijer. Een hobbyproject voor hem dat op een studentenkamer in elkaar wordt gezet. Maar wel één met grote impact en zeer professioneel gemaakt. Bastiaan verkent zijn eigen grenzen door in gesprek te gaan met prominenten over hun weg naar succes. Dat is het ultieme cliché, maar zijn zeer open en pretentieloze benadering zorgt er regelmatig voor dat zijn gasten inkijkjes geven die ze misschien liever verborgen hadden gehouden. Zo liet Baudet zich onlangs bij hem ontvallen dat hij ooit hulp kreeg van Jort Kelder wat vervolgens een nationale rel ontketende. Een podcast die tijdloos is, maar in de actualiteit zaken in beweging zet.”

4. Trust Nobody

„Mijn kantoorgenoot Elger van der Wel laat met zijn podcast Trust Nobody zien waar podcast ook om kan draaien. Het creëren van een trouwe community. Zijn onofficiële Wie is de Mol-podcast maakt van outsiders, insiders bij een mysterieus televisieprogramma. De podcast bestaat al jaren, maar als je later inhaakt voel je je zeker geen buitenstaander. Samen met mede-hosts Nelleke en Mark ontstaat er een vriendenclub waar je gewoon bij wil horen. Zij slaagden er als één van de eersten ook in om podcast uit de studio het land in te krijgen door events te organiseren waar luisteraars elkaar kunnen ontmoeten.”

5. De Dienst

„Ooit werkte ik als radioverslaggever om op plekken te komen die voor anderen gesloten zouden blijven. De ideale podcast neemt je mee naar dat soort plekken; onthult, verdiept, verrast en/of ontroert. De Dienst, een serie over de werkwijze van de AIVD, is zo’n podcast. De maker kreeg toegang tot processen die voor de buitenwereld gesloten blijven. Wat ik persoonlijk jammer vind, is dat het gaat om fictieve cases en dat je niet kunt verifiëren of er zaken bewust zijn weggelaten, omdat de AIVD zelf de afzender is van de podcast. Maar deze podcastvorm is heerlijk om naar te luisteren.”