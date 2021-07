Vaccinatieplicht voor werknemers bij Google, mag dat ook in Nederland?

Netflix, Facebook en Google kondigen een vaccinatieplicht aan voor hun werknemers. Maar mag zoiets in Nederland ook? Nee, stellen vakbonden en werkgeversorganisaties. Dat gaat namelijk in tegen de grondwet.

De grote media-bedrijven kondigden aan dat ze werknemers een prik verplichten om op kantoor te komen. In Nederland is zo’n verplichting wettelijk niet mogelijk. Artikel 11 van onze grondwet stelt namelijk dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Een werkgever mag een werknemer niet dwingen tot vaccinatie of tot een coronatest.



Nederland heeft hogere vaccinatiebereidheid

Vakbonden FNV en CNV en werkgeverskoepel VNO-NCW vertellen meer over vaccinatieplicht tegen De Telegraaf. Medewerkers van de Nederlandse Google krijgen waarschijnlijk geen verplichting. Dit bedrijf valt namelijk onder Nederlandse recht en de Nederlandse wetgeving. „De regering moet dan een spoedwet hiervoor aannemen. Maar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zeiden al dat ze vaccinaties niet verplichten”, zegt een woordvoerster van FNV tegen de krant.

Volgens VNO-NCW is vaccinatieplicht in Nederland niet echt een discussie. Zij leggen uit dat Nederland een „zeer hoge vaccinatiebereidheid” heeft. Dat blijkt in Amerika anders te zijn.

Google liet weten dat de vaccinatieplicht geldt voor werknemers in Amerika. Later zouden andere vestigingen, in andere landen, moeten volgen. Volgens Google Nederland is het „nog te vroeg” om het Amerikaanse beleid al over de Nederlandse grens te trekken. De Nederlandse Google-afdeling heeft zo’n 900 werknemers. In het hoofdkantoor in Amsterdam werken ongeveer 400 mensen, bij de datacentra circa 475.

De Amerikaanse Google verplicht vaccinatie voor werknemers die straks weer naar kantoor willen komen. Het is nog de vraag of thuiswerkende ongevaccineerde werknemers in dienst blijven of worden ontslagen.



Ook Facebook en Netflix verplichten tot vaccineren

Facebook heeft dezelfde plannen. Het gaat hierbij in eerste instantie over de kantoren in Amerika, maar zij overwegen dit ook voor andere locaties in andere landen. Acteurs op de loonlijst van Netflix worden ook verplicht tot vaccinatie. Ongevaccineerden zijn niet meer welkom op de set.