Duitse verpleegster vervangt coronavaccin voor zoutoplossing

Een verpleegkundige uit Duitsland die waarschijnlijk tegen het coronavaccin is, diende bij 8.600 mensen geen vaccin toe. In plaats daarvan prikte zij de Duitsers met een zoutoplossing.

Autoriteiten in Noord-Duitsland melden dat duizenden mensen gedupeerd raakten. Dat schrijft The Guardian vandaag. Deze mensen wilden een vaccinatie tegen het coronavirus halen, maar kregen iets heel anders in hun lijf.

Zoutoplossing als vaccinatie in Duitsland

Politieonderzoek toont aan dat een verpleegster van Het Rode Kruis waarschijnlijk verantwoordelijk is. Zij wordt verdacht van het toedienen van de zoutoplossing. Dat gebeurde in de Duitse regio Oost-Friesland, wat in de noordelijke deelstaat Nedersaksen ligt. Het verwisselen van het vaccin voor een zoutoplossing zou in het begin van de lente gebeurd zijn.

Sven Ambrosy, een gemeenteraadslid uit de regio, laat op Facebook weten „geschokt” te zijn. Gisteren riepen lokale autoriteiten mogelijke slachtoffers op om zich te melden. Eerder gingen autoriteiten ervan uit dat het om slechts zes gedupeerden ging. Dit omdat het gerucht ging dat de verpleegster destijds een fles met vaccinatievloeistof liet vallen. Ze verdoezelde haar ‘ongelukje’ door zes personen een prik met zoutoplossing te geven. Maar inmiddels lopen de verdenkingen een stuk hoger op.

Verpleegster tegen coronavaccin

Zoutoplossing is niet schadelijk voor mensen. Wel maken de lokale overheden zich zorgen over de slachtoffers. Het toedienen van dit vaccin vond plaats in maart en april. Vermoedelijk zijn de gevaccineerden uit deze groep ouderen, zij lopen een hoog risico wanneer ze besmet raken met het coronavirus.

De identiteit van de verpleegster uit Duitsland is onbekend. Wel blijkt dat zij sceptisch was over het coronavaccin. Op social media publiceerde zij meerdere berichten over het vaccin waarin ze het middel bekritiseerde.

Onduidelijkheid over identiteit verpleegster

Het is nog onduidelijk de politie de vrouw arresteerde en waar zij precies van wordt verdacht. De Duitse omroep NDR meldt dat de zaak is overgedragen aan een speciale eenheid. Die eenheid onderzoekt specifiek politieke misdaden. Ook de lokale politie wilde niet reageren op de zaak.