Wirwar aan nepnieuws Peter R. de Vries, OLVG onderzoekt gerucht overlijden

Na de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries ontstond er een wirwar aan misinformatie en nepnieuws op sociale media. Berichten over zijn ziekenhuisopname, mogelijke overlijden en zijn toestand worden willekeurig de wereld ingeslingerd.

En dat doet niet ten goede aan de informatiestroom. Zo onderzoekt het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) een gerucht dat een medewerker van het ziekenhuis informatie over Peter R. de Vries lekte op sociale media. „Er circuleren geruchten op sociale media dat een medewerker van het OLVG informatie over de heer De Vries zou hebben gedeeld. Het is niet duidelijk of deze berichtgeving echt is”, meldt het ziekenhuis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bizar dit. Fake accounts op Twitter die nu gephotoshopte berichten aanmaken met een nep-NOS-site waarop staat dat Peter R. de Vries is overleden. Welke zieke geest doet dat? Welk doel dient het om daar desinformatie over te verspreiden? — Kirsten Verdel (@locuta) July 6, 2021

Gerucht overlijden Peter R. de Vries

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis lijkt het erop dat het gaat om neppe berichtgeving van een trol. „De naam die bij het bericht stond, herkennen wij helemaal niet.” Gister klonk het op sociale media namelijk meerdere malen dat De Vries zou zijn overleden. Iemand die beweerde dat hij bij het OLVG werkt, verspreidde het gerucht.

Maar er zijn geen signalen dat de misdaadverslaggever in het OLVG verblijft. De woordvoerster wil niet vertellen of De Vries momenteel in dat ziekenhuis ligt. „Daar mogen wij natuurlijk nooit iets over zeggen, maar volgens mij is het nu wel duidelijk in de media waar hij wel ligt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Schandalig dat er fake screenshots rondgaan over het feit dat Peter R. de Vries overleden zal zijn. Mensen wacht gewoon rustig af tot het officiele bericht naar buiten komt over zijn toestand. En heb respect potverdikkie. #peterrdevries #PeterRdeVries — Brenda Regtop 🌸 (@brendaregtopxx) July 6, 2021

OLVG-ziekenhuis of VUmc?

Daarmee duidt de woordvoerster op het feit dat onder meer Het Parool bericht dat De Vries in het VU medisch centrum ligt. Het ziekenhuis aan de Boelelaan in Amsterdam wordt momenteel bewaakt door meerdere zwaarbewapende agenten. Maar de woordvoerder van het VUmc doet geen uitspraken hierover, vanwege privacyredenen. Ook vertelde deze woordvoerder niks over de extra agenten en de reden daartoe.

Gisteravond werd Peter R. de Vries neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Femke Halsema vertelde gister in een persconferentie dat De Vries „vecht voor zijn leven”. Momenteel is het onduidelijk wat zijn toestand is.

Nepnieuws NOS

Ook ging er onder meer een nepbericht van de NOS rond, waarin stond dat De Vries zou zijn overleden. Later bleek de NOS niet de berichtgever en bleek dat het om een gefotoshopte tekst ging. Daarnaast circuleren verschillende foto’s van de mogelijke dader. Ook daarover is nog geen enkele informatie bekend. Alleen dat er drie verdachten zijn opgepakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er gaan neppe screenshots van zogenaamd de website van NOS rond op whatsapp en social media met updates over De Vries. Jongens please, het is niet eens het juiste lettertype. Probeer heel even zelf na te denken en deel deze screenshots niet. — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.