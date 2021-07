Heeft je kind een snotneus? Dan hoeft hij of zij niet meer thuis te blijven

Heb je een kind met een snotneus thuiszitten, omdat dat moet vanwege corona? Dat is vanaf maandag verleden tijd. Vanaf dan hoeven kinderen tot en met twaalf jaar namelijk niet meer thuis te blijven en te testen als ze verkouden zijn. Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge past de zogeheten snottebellenrichtlijn aan.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van de richtlijn. Dat schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.



#COVID19NL Positief getest: 2.253

Totaal: 1.692.834 (+2.209 ivm -44 corr.) Perc. positief 02 jul – 04 jul: 5,3% Opgenomen: 8

Huidig: 109 (-17) Opgenomen op IC: 2

Huidig: 103 (-7) Overleden: 1

Totaal: 17.758 pic.twitter.com/3ZZUWunHG1 — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) July 6, 2021

Kinderen met snotneus hoeven niet thuis te blijven vanwege corona

Kinderen spelen nauwelijks een rol in de verspreiding van het coronavirus, en er zijn de laatste tijd minder mensen besmet. Het gemiddelde loopt de afgelopen week wel weer op, maar is laag genoeg om deze versoepeling door te kunnen voeren. Ook hoeven de kinderen zich dus niet meer te laten testen als ze verkouden zijn. Die regels gelden in ieder geval tot het nieuwe schooljaar. Voor kinderen van nul tot en met vier jaar zijn de regels eerder al versoepeld.

Met zijn brief heeft De Jonge de Kamer geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het coronavirus. Hij schrijft ook dat de risicokaart van Nederland waarop per regio te zien is hoe groot het coronarisico is, voortaan wekelijks in plaats van iedere twee weken vernieuwd zal worden. De kaart geeft zo een actueler beeld, zei de minister.

Meer controle op quarantaineplicht

Een andere maatregel wordt wel aangescherpt. Er zal in ieder geval meer op gecontroleerd worden. Het gaat dan om de quarantaineplicht, die geldt voor landen met een rood reisadvies, zoals het Verenigd Koninkrijk. Het team dat telefonisch controleert of mensen zich wel aan die plicht houden, gaat meer bellen. Eerst konden zo’n driehonderd mensen per dag gebeld worden, sinds vorige week vijfhonderd.

Als het belteam denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een controleur langssturen. Er zijn zeker 31 bekeuringen uitgeschreven, zei de minister.