Nieuws Peter R. de Vries ook in buitenlandse media, YouTube verwijdert beelden

Het nieuws dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries gisteravond werd neergeschoten schudde ons hele land op. Ook buiten de landgrenzen verspreidt het nieuws zich razendsnel. De heftige beelden van het misdrijf, die op veel sociale media rondgingen, zijn door YouTube verwijderd.

Grote nieuwssites en kranten als het Duitse Der Spiegel, de BBC en de Britse krant The Independent schrijven over de aanslag op De Vries. De misdaadverslaggever kreeg voornamelijk internationale bekendheid door zijn onderzoek naar de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba.

YouTube verwijdert heftige beelden Peter R. de Vries

Maar ook persbureaus als het Belgische Belga, Britse Reuters, Duitse DPA en het Franse AFP alarmeren over de schietpartij. Zelfs buiten Europa klinkt het nieuws over de misdaadverslaggever. Ook het Chinese South China Morning Post schrijft over hem.

Vlak nadat de misdaadjournalist werd neergeschoten, verschenen op YouTube en social media verschillende beelden waarop een gewonde en bebloede De Vries te zien was. Gefilmd vlak nadat hij was neergeschoten, omstanders maakten de beelden. YouTube koos ervoor om de beelden van het platform te verwijderen. Ook riep de politie in Amsterdam op om geen beelden van de aanslag te delen op sociale media.

Aanslag Peter R. de Vries is aanslag op vrije pers

Rond 19.30 uur werd De Vries gisteravond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, dichtbij het Leidseplein. Hij was aanwezig bij televisieprogramma RTL Boulevard. „Peter R. de Vries vecht momenteel voor zijn leven”, vertelde de Amsterdamse Burgemeester Femke Halsema gisteravond in een persconferentie.

Gerrit van der Burg, baas van het Openbaar Ministerie, liet weten dat het om „een weerzinwekkende daad en een aanslag op de vrije pers” gaat. Demissionair premier Mark Rutte noemde de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries een „aanslag op de vrije journalistiek”. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten weten „diep geschokt” te zijn en betuigen steun naar zijn vrienden en familie.

Collega-journalisten betuigen steun

Veel collega’s van De Vries uiten hun verdriet en boosheid via Twitter en betuigen hun steun aan de misdaadverslaggever. Zo reageren onder meer misdaadjournalist Mick van Wely, journalist Ton F. van Dijk, radioman Patrick Kicken, mediajournalist Rob Goossens en journalist Edwin van der Schoot.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vecht Peter. Blijf knokken. Heel veel sterkte voor familie, vrienden en collega's #peterdevries — Mick van Wely (@mickvanwely) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn dus idioten die een zwaargewonde Peter R. de Vries hebben gefilmd en dit nu via social media verspreiden. Doe dit ajb niet. — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil even GEEN foto’s van BN’ers zien samen met Peter R. de Vries op social media! Vandaag niet, morgen niet, nooit niet. Plaats gewoon een mooie foto van hem als je iets wil delen, het draait een keer NIET om jou Bekend Nederland! #peterrdevries pic.twitter.com/kt5HQQFuy2 — PATRICK KICKEN (@KICKEN) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er zijn weinig momenten geweest waarop ik zoveel moeite had om de juiste woorden te vinden, want het nieuws over Peter gaat door merg en been. Hij is een vechter, en dit is zijn belangrijkste gevecht. Ik kan alleen maar bidden voor een goede afloop — Rob Goossens (@GoosR) July 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.