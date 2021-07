‘Moddergooien’ tussen Hiddema en Ghosen bij Humberto, over ‘aanslag op pers’

De uitzending van Humberto stond gisteravond volledig in het teken van de aanslag op Peter R. de Vries. Vak-collega’s praatten over de veiligheid van journalisten. En dat mondde zelfs uit in politiek moddergooien tussen journalist Danny Ghosen en advocaat Theo Hiddema.

Na het nieuws van de aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries schuiven aan tafel van Humberto verschillende collega’s aan. Dat zijn NVJ-secretaris Thomas Bruning, hoofdredacteuren Pieter Klok (Volkskrant) en Rennie Rijpma (AD), journalist Danny Ghosen, RTL-verslaggever Frits Wester en advocaat Theo Hiddema.

Eerbetoon aan Peter R. de Vries

„Liever staande sterven, dan op je knieën leven”, is het motto van de misdaadjournalist. De vak-collega’s prijzen de misdaadjournalist om zijn dapperheid. Aan tafel bespreken kenners de aanslag én de aanslag die gepleegd is op de journalistiek en de rechtstaat.

Presentator Humberto Tan vraagt journalist Danny Ghosen naar zijn eigen ervaringen. Ghosen vertelt over de bedreigingen die hij zelf ervoer tijdens de productie van Danny op Straat. „Zie je dat het klimaat verergerd is?”, vraag Tan aan hem. Ghosen bevestigt de vraag van de presentator. Dan vraagt Tan waar die dreiging door komt: „Waar zit dat hem in?”





Danny Ghosen haalt uit naar Theo Hiddema en FVD

In een oogwenk ontstaat er aan de talkshowtafel een andere sfeer en verandert de discussie. Ghosen verwijst naar „sommige politieke partijen” die het werk van de journalist uitmaken voor „fake news” en dat dat niet helpt. Aan de overkant van de tafel kijkt een duidelijk geïrriteerde Theo Hiddema de kant van de journalist op. Ghosen verwijst naar de politieke partij van Hiddema, Forum voor Democratie, als een van die aanjagers.







„Ik vind het niet gepast om u tegen te spreken in het kader van dit programma”, reageert Hiddema. „Maar jullie zetten wel een trend aan”, zegt Ghosen. „Mag ik daar iets op zeggen?”, reageert een verontwaardigde Hiddema. „Peter R. de Vries heeft het zwaar voor zijn kiezen gekregen. U is nog geen haar gekrenkt”, zegt hij duidelijk tegen Ghosen. „Maar dit is zo erg en zo’n contrast met wat u denkt wat u is overkomen. Ik vind het niet gepast dat u, uw persoonlijk leed(je) hier nu ventileert aan de hand wat hier is gebeurd.”







Politieke discussie aan tafel bij Humberto

Volgens Hiddema gaat het bij Peter R. de Vries om een brute huurmoord. Mensen die dat doen ontbreekt het aan IQ, volgens hem. Hij zegt dat zij worden gedreven door „geldzucht, pure wrok en primitieve wraak”. Dat milieu begeeft zich volgens hem rondom misdaadverslaggevers en advocaten. „Niemand vanuit onze groep, meneer”, duidelijk gericht op Ghosen, „heeft ooit opgeroepen om mensen die fatsoenlijk journalistiek hun werk doen het leven zuur te maken. Ik vind het een schandaal dat u dat er nog even in wilt fietsen. Omdat ik hier zit.”





Humberto Tan belicht nog even dat politicus Geert Wilders (PVV) recentelijk journalisten „allemaal tuig” noemde. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) legt daarna uit dat de situatie momenteel voor veel journalisten niet veilig is en dat uitspraken als die van meneer Wilders niet kunnen. De RTL-journalist Frits Wester onderbreekt uiteindelijk de discussie en irriteert zich aan alle persoonlijke verhalen. Hij benadrukt: „Er vecht iemand voor z’n leven.”







Wil je graag de hele uitzending van Humberto bekijken? Je vindt de aflevering van gisteravond hier.