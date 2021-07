‘Peter R. de Vries vecht voor zijn leven’, drie verdachten aangehouden

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven, zei burgemeester van Amsterdam Femke Halsema vanavond in een persconferentie. Rond 19.30 uur werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, dichtbij het Leidseplein. Halsema kon op dit moment (23.00 uur) geen verdere informatie geven over de toestand van De Vries.

Niet lang na de schietpartij bevestigde dat het inderdaad om De Vries ging, en dat hij zwaargewond werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Korpschef van de politie Amsterdam, Frank Paauw: „Peter R. de Vries is door de schutter van dichtbij neergeschoten. Omstanders hebben De Vries geholpen, en hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam.”

Ook vertelde de korpschef dat de politie een aantal verdachten heeft aangehouden. „Wij kregen zicht op een mogelijke vluchtauto, die hebben we staande gehouden op de A4 bij Leidschendam. Daarin zaten twee verdachten, één van hen is mogelijk de schutter. Een derde verdachte hebben we aangehouden op een andere locatie. Zijn rol onderzoeken we.” Later bleek dat die ‘andere locatie’ Amsterdam-Oost is.

„Het enige dat wij op dit moment kunnen zeggen, is dat Peter R. de Vries vecht voor zijn leven”, herhaalde Halsema nog maar eens tijdens de persconferentie, toen een journalist naar de toestand van de misdaadverslaggever vroeg. Op beelden die rondgaan op social media, is namelijk te zien hoe De Vries met bebloed gezicht op de grond ligt. Iemand filmt hem van dichtbij. De politie riep al eerder op om die beelden niet te delen op sociale media, maar direct naar hen te sturen.

In welk ziekenhuis hij ligt, kon Halsema ook niet zeggen. „Hij is in de aanwezigheid van zijn dierbaren, en zij hebben die privacy nodig.” Ook vanwege ‘veiligheidsredenen’ delen ze de naam van het ziekenhuis niet. Wel staan er bij het VUmc zwaarbewapende agenten.

Rutte: ‘Aanslag is niet te bevatten’

Na de persconferentie van de Amsterdamse driehoek, gaven ook demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus een reactie. Rutte: „De aanslag op Peter R. de Vries is schokkend en niet te bevatten. Een aanslag op een moedige journalist en daarmee de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze vrije democratie, onze rechtstaat.” Zowel Grapperhaus als Rutte sprak over de vrijheid van journalisten. Rutte noemde De Vries „bij uitstek vertegenwoordiger van de vrije journalistiek”.

Grapperhaus: „Nederland is een land waarmee we echt altijd willen dat journalisten in alle vrijheid alle onderzoek kunnen doen dat gedaan moet worden. Die vrijheid is hevig aangetast. Het raakt journalisten, maar beschadigt onze samenleving. De politie zet alles op alles om de dader te vinden. We moeten er alles aan doen om feiten boven water te krijgen. De man vecht voor zijn leven.”

Ook zei Rutte dat zijn gedachten uitgaan naar „Peter R. de Vries en zijn geliefden. We hopen vurig en bidden dat hij deze aanslag overleeft. Dat is het belangrijkst. We zetten alles op alles dat het recht zijn beloop heeft.”