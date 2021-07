Verdachten aanslag op Peter R. de Vries zijn een Pool uit Maurik en een Rotterdammer

De twee verdachten die zijn aangehouden in verband met de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige Rotterdammer. Dat meldt de politie vandaag. Er was gisteren ook een derde verdachte (18) aangehouden, die persoon is vrijgelaten. Hij is niet langer een verdachte.

Tijdens de persconferentie van de Amsterdamse driehoek gisteravond (politie, justitie en gemeente), vertelde korpschef Frank Paauw dat ze drie verdachten hadden aangehouden. „Wij kregen zicht op een mogelijke vluchtauto, die hebben we staande gehouden op de A4 bij Leidschendam. Daarin zaten twee verdachten, één van hen is mogelijk de schutter. Een derde verdachte hebben we aangehouden op een andere locatie. Zijn rol onderzoeken we.” Later bleek dat die ‘andere locatie’ Amsterdam-Oost was.



Aanslag op Peter R. de Vries

Rond 19.30 uur werd De Vries gisteravond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, dichtbij het Leidseplein. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Er gingen geruchten rond dat hij zou zijn overleden, maar daar is niks over bekend. De laatste update over zijn toestand is van gisteravond. Toen zei burgemeester Femke Halsema dat De Vries „vecht voor zijn leven”.

