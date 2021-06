Sigrid Kaag en wethouder hijsen uit protest regenboogvlaggen in Den Haag

Veel landen in Europa zijn niet blij met Hongarije, vanwege de anti-LHBTI wet die het land onlangs invoerde. Nederland hoort bij die landen. Om onze onvrede te laten zien, hijsen D66-leider Sigrid Kaag en de Haagse wethouder Bert van Alphen zondag dertien regenboogvlaggen in Den Haag. Dat doen ze bij de Hofvijver, naast het Binnenhof.

Om 18.00 uur begint het Nederlands elftal in Hongarije aan de wedstrijd in de achtste finales van het EK voetbal. Ze spelen dan tegen Tsjechië. Twee uur voordat de wedstrijd begint, om 16.00 uur, hijsen Kaag en Van Alphen de vlaggen.

Kaag en wethouder hijsen regenboogvlaggen

Kaag en Van Alphen hijsen niet zomaar een regenboogvlag, maar de zogeheten Progress Pride-vlag. Dat is de regenboogvlag met aan de zijkant een driehoek in vijf kleuren. Die driehoek staat symbool voor groepen die niet werden vertegenwoordigd in de zes kleuren van de oorspronkelijke regenboogvlag. Het gaat onder andere om trans personen en om mensen met hiv en aids.



With five arrow-shaped lines added to the Rainbow Flag, the Progress Pride Flag currently flying @SRVUSD1 emphasizes inclusion & progress with black & brown lines to represent LGBTQ+ people of color and pink, light blue & white to represent transgender identities #Pride2021 pic.twitter.com/L3ltJxwwBN — Trustee Laura Bratt (@TrusteeBratt) June 22, 2021

En niet alleen bij de Hofvijver zijn die vlaggen binnenkort te zien. Ook het stadhuis van Den Haag, de zeven stadsdeelkantoren en op alle Cruijff Courts in Den Haag, waar kinderen met elkaar voetballen, krijgen zo’n vlag. „Hiermee laten we zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Den Haag of waar ook ter wereld, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid of identiteit”, zegt burgemeester Jan van Zanen.

Met dit protest wil de gemeente „niet alleen alle queer-mensen een hart onder de riem steken”, maar ook aandacht vragen „voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan”. Den Haag roept de Nederlandse overheid en alle Nederlanders op om tijdens de wedstrijd van Oranje een regenboogvlag, inclusieve vlag of transgendervlag te laten wapperen.



EK-protesten tegen Hongarije

Woensdag speelde Duitsland tegen Hongarije in het stadion van München. De Duitsers wilden het stadion verlichten in de kleuren van de regenboog, maar daar stak voetbalbond UEFA een stokje voor. Toen namen andere steden in Europa het protest over. Zo waren in Nederland onder meer de Ziggo Dome, de Erasmusbrug en het stadhuis van Groningen gehuld in regenboogkleuren.



Zondag speelt Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum met een speciale band met daarop de tekst OneLove, als boodschap tegen discriminatie. Ook de presentatoren van De Oranjezomer maken een statement, zij dragen een #OneLove-speldje (René van der Gijp een heleboel). Ze geven daarmee gehoor aan een oproep van Barbara Barend, zij vroeg iedereen die aanwezig is bij het EK, maar ook de presentatoren, een speldje te dragen. Ook RTL doet mee. Het pand van de omroep wordt dit weekend in regenboogkleuren gehuld. Daarnaast zullen de presentatoren van RTL Boulevard morgen een #OneLove-speldje dragen.