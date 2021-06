Nederland kwaad op Hongarije, wil dat EU naar rechter stapt om LHBTI-wet

Nederland sprak zich al eerder uit tegen de nieuwe LHBTI-wet in Hongarije. Inmiddels heeft ons land samen met twaalf andere EU-landen de koppen bij elkaar gestoken om de Europese Commissie tot actie aan te zetten.

Volgens de dertien landen moet de commissie als het nodig is naar het Europees Hof van Justitie stappen. Ons land wil daarnaast kijken of we zelf de Europese rechter kunnen inschakelen.

‘LHBTI-wet Hongarije stigmatiseert en discrimineert’

Het statement komt van de drie Benelux-landen die het voortouw namen. De tien bondgenoten zijn Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Litouwen. Het gebeurt niet vaak dat zoveel EU-landen samen een ander land veroordelen. Ze vinden dat de LHBTI-wet in Hongarije de gemeenschap stigmatiseert en discrimineert.

Volgens de dertien landen is de wet in strijd met vrijheid van meningsuiting. Dat is nou juist een recht in de Europese Unie en strookt daarom niet met de waarden die de landen samen vertegenwoordigen. In de nieuwe Hongaarse wet staat onder andere dat uitingen met homoseksuelen en transgenders verboden zijn. Boeken, films en reclames met LHBTI’ers zijn daarmee verboden. Ook mogen scholen geen voorlichting geven over deze onderwerpen, dat kan ze op een boete komen te staan.

Tegen de anti-homowet

Tijd voor de Europese Commissie om in actie te komen, dus. Gisteren op een bijeenkomst van alle ministers van Europese Zaken van de EU, werd gezegd dat de commissie alles tegen deze wet moet doen. De commissie kan een lidstaat in gebreke stellen als die zich niet aan de EU-regels houdt. Als het niet beter wordt, kan zij die afdwingen bij het Europees Hof van Justitie.

Maatregelen die de EU kan nemen is Hongarije korten op EU-geld als ze niet aan de zogenoemde rechtsstaattoets voldoen. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) heeft daarnaast met Eurocommissaris Jourová gekeken of Nederland niet zelf naar het hof kan stappen.

Rutte spreekt Orbán aan

Demissionair premier Mark Rutte sprak zich op een persconferentie in Den Haag met zijn Belgische collega Alexander De Croo hard uit over de wet. Rutte gaf aan de Hongaarse premier Viktor Orbán deze week aan te spreken op de LHBTI-wet in Hongarije. Donderdag en vrijdag is er een top van EU-leiders waar de heren elkaar treffen.

Volgens Hongarije valt het allemaal wel mee. De ambassadeur schreef aan De Volkskrant dat de wet vooral voor ophef zorgt onder slechte lezers. Hij zegt dat de wet gaat over het zwaar bestraffen van pedofilie om kinderen te beschermen. „De wet is op geen enkele manier van toepassing op de levens en seksuele handelingen van volwassenen.”

Regenboogvlaggen in München

Vanavond tijdens het EK speelt Duitsland een pot tegen Hongarije. De voetballers spelen de wedstrijd in de Allianz Arena in München. De stad was van plan de arena op te lichten in regenboogkleuren, maar dat kwam ze op kritiek van UEFA te staan. De uiting zou te politiek zijn en voetbal zou niet over politiek gaan.

De arena zelf wordt dan misschien geen Pride-statement, de rest van de stad gaat wel helemaal los. In de stad worden verschillende gebouwen verlicht met de regenboogkleuren. In andere Duitse steden kiezen stadions ervoor wél de LHBTI-vlag te projecteren.