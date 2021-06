Weer dit weekend wat warmer, maar kans op onweer tijdens Oranje

Heerlijk: het weer wordt dit weekend geleidelijk een paar graden warmer. Zondag is het in het binnenland zomers warm met 25 tot 27 graden. Dat betekent tegelijkertijd ook kans op onweer tijdens de voetbalwedstrijd van Oranje op het EK voetbal.

Ondanks de hogere temperaturen zal het nog niet volop zonnig en zomers zijn. Bewolking overheerst vaak het weerbeeld, voorspelt weerdienst Weeronline. Daarnaast kunnen verspreid over het land buien ontstaan met vooral later op de dag kans op onweer. Ook tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Tsjechië is er een kans op regen- en onweersbuien. Een beetje voorbereiden dus, als je lekker in de tuin voetbal gaat kijken.

Weer vandaag nog niet zo warm

Vandaag start de dag in het midden en oosten met ruimte voor de zon. Vanuit het westen raakt het vervolgens op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarbij neemt vooral in de westelijke helft de kans op enkele buien toe. In het oosten blijft het grotendeels droog, maar de zon krijgen we nauwelijks meer te zien. Langs de westkust wordt het niet warmer dan 19 graden. In het oosten en zuidoosten stijgt de temperatuur in de middag nog naar ongeveer 23 graden. Op het einde van de dag doven de buien uit en wordt het overwegend droog.



Er zit weer warmer weer aan te komen! 👇https://t.co/UDKspg2ZMz pic.twitter.com/m8u2zIXmLD — Weeronline (@weeronline) June 25, 2021

Wisselvallig weer op zaterdag

Morgen krijgen we te maken met een zuidenwind en zachte lucht wordt naar ons land gevoerd. De temperatuur stijgt een paar graden, maar het weekend kan wel eens minder zomers uitvallen dan de weersymbolen doen vermoeden. In de warmere lucht ontstaan gemakkelijk wolken die de concurrentie met de zon aangaan. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Vooral in de middag en avond kan het bij felle exemplaren ook onweren. Niet overal zal het tot een bui komen. Waar het droog blijft bestaat het weerbeeld uit een afwisseling van wolken en af en toe zonnige momenten. Het wordt 21 tot 25 graden.

Kans op buien tijdens Oranje – Tsjechië

Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. In het zuiden en oosten wordt het zomers warm met 25 tot plaatselijk 27 graden. Elders liggen de maxima tussen 20 en 25 graden. Qua weerbeeld verandert er weinig. Bewolking overheerst en af en toe breekt de zon even door. Verspreid over het land kunnen buien vallen met vooral later op de dag kans op onweer.

Tijdens de achtste finale van het EK voetbal, waarbij Nederland op weg naar misschien iets heel moois tegen Tsjechië speelt, blijft de kans op regen- en onweersbuien aanwezig. Met temperaturen in de avond tussen 18 en 24 graden is het goed mogelijk om de wedstrijd buiten te bekijken. Houd wel de buienradar in de gaten of ga voor de zekerheid onder een afdakje zitten.