Oranjefans massaal naar fanzone in Boedapest, hier scoor je een kaartje

Fans van het Nederlands elftal die deze week naar Boedapest afreizen voor de achtste finale van het EK kunnen terecht in een Oranjefanzone. Ook wordt er gewerkt aan een mooi programma rondom de wedstrijd van het Nederlands elftal.

Op zondag 27 juni speelt Nederland in Boedapest de achtste finale wedstrijd. Het is na overwinningen op Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) na twee wedstrijden al zeker van groepswinst en de knock-out fase. Wel wacht vanavond nog de wedstrijd tegen Noord-Macedonië, op papier de minst lastige tegenstander uit de poulefase.

Oranjefans

Intussen boekten duizenden Oranjefans een reis naar Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Vanuit Amsterdam is het 1400 kilometer rijden en dus zeker te doen. Ook wordt er veel gevlogen richting de Puskás Aréna. De KNVB verwacht dat er tussen de 5000 en 10.000 Nederlandse supporters rondom de wedstrijd aanwezig zullen zijn. De voetbalbond probeert dj’s en artiesten te regelen voor het feest rondom de EK-wedstrijd.

Deze worden opgevangen in een speciale fanzone in het City Park Ice Rink. In de winter is het een bekende ijsbaan, waar allerlei evenementen op worden georganiseerd. Aankomend weekend kleurt het park oranje, als duizenden Nederlanders er zich verzamelen. Hoeveel fans er daadwerkelijk het stadion in mogen, is onbekend.

Tickets achtste finale Nederland

Zo’n 1300 Oranje-clubcardhouders kunnen tot woensdag 12.00 uur een ticket kopen, daarna gaan de tickets in de vrije verkoop via de website van de UEFA. Volgens de UEFA is de wedstrijd echter al uitverkocht, maar sponsoren kunnen hun kaartje nog inleveren, net als fans van de tegenstander. Veel Hongaren hebben een ticket voor het geval hun land zich weet te plaatsen.

Nederlandse fans hoeven niet in quarantaine na aankomst als ze een negatieve PCR-test kunnen overleggen en een geldig kaartje voor de wedstrijd hebben. Ze hoeven zich vlak voor of na de terugreis niet opnieuw te laten testen.

Tegenstander Nederland achtste finale EK

Nederland krijgt een nummer 3 uit groep D, E of F. Ook Hongarije zit daar nog bij in poule F, maar de kans dat dat land het wordt is klein. Portugal, Duitsland uit groep F, Kroatië en Schotland uit groep D en Slowakije, Spanje of Polen uit groep E zijn de meest waarschijnlijke tegenstanders voor Oranje.

Nederland-Noord-Macedonië

Eerst hoopt Nederland het goede gevoel te bestendigen door te winnen van het Noord-Macedonië van Goran Pandev maandagavond. De 37-jarige spits speelt tegen Nederland zijn laatste wedstrijd van zijn carrière. Bondscoach Frank de Boer gooide niet zijn hele selectie om, om de basisspelers rust te geven, maar wisselde wel Marten de Roon in de basiself voor Ryan Gravenberch en Wout Weghorst voor Donyell Malen. De wedstrijd begint zometeen om 18.00 uur.