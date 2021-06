Barbara Barend over EK-wedstrijd in Hongarije: ‘Draag #OneLove-speldje’

Alle EK-presentatoren en politici zouden tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Hongarije een #OneLove-speldje moeten dragen. Dat vindt sportjournalist Barbara Barend. Zij deed deze oproep in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. De One Love-campagne, tegen racisme en discriminatie, is gestart nadat Ahmad Mendes Moreira, een speler van Excelsior, bejegend werd in Den Bosch. Mensen in het publiek maakten apengeluiden.

Barend hoopt dat Nederland op deze manier een vuist wil maken voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije. Dat land nam vorige week een wet aan die het verbiedt om homoseksualiteit te ‘promoten’ onder jongeren. Volgens de Hongaarse regering is dat slecht voor kinderen. Dat betekent onder meer dat kinderen onder de 18 geen les mogen krijgen over dat onderwerp, maar ook dat bijvoorbeeld sommige boeken niet uitgegeven mogen worden en dat films als Bridget Jones’ Diary alleen ’s avonds op tv mag verschijnen.

Barabara Barend: ‘#OneLove-speldje bij EK-wedstrijd Hongarije’

En niet alleen de presentatoren op televisie moeten het speldje dragen, ook Nederlandse politici die aanwezig zijn bij de wedstrijd én medewerkers van de KNVB, vindt Barend. „Iedereen: ook de mensen van Studio Sport, Humberto Tan en de mannen van Voetbal International“, somt de journalist op. Bij de afgelopen wedstrijd tegen Noord-Macedonië zat demissionair premier Mark Rutte in het publiek.

Daarnaast roept Barend Georginio Wijnaldum, de aanvoerder van Oranje, op een regenboogband te dragen. Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, draagt ook zo’n band. Volgens Barend is de weg voor Wijnaldum daarom vrij.



Politiek statement tijdens EK

Het was aanvankelijk nog maar de vraag of de Duitser met die band de gedragsregels van het EK overtrad. Politieke statements maken is namelijk verboden. Maar na een grondig onderzoek concludeerde de EUFA dat het dragen van deze band toegestaan is. „Ze hebben gezegd: het draagt bij aan de goede zaak, want we zijn voor diversiteit en inclusiviteit”, zegt Barend.

„Ik ben het er niet mee eens dat voetballers dat alleen moeten oplossen”, zei Barend in Goedemorgen Nederland. „Maar voetballers zijn wel rolmodellen en de hele wereld kijkt. Dus dat statement kan je maken. Maar ik wil ook dat de bobo’s op de tribune en presentatoren van die dag een #OneLove-speldje op doen.

