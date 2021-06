‘Promotie’ van homoseksualiteit verboden in Hongarije, zorgt voor veel ophef

In Hongarije is vanaf heden de ‘promotie’ van homoseksualiteit verboden. Volgens het Hongaarse parlement, dat de wet aannam, ‘beschermen’ ze jongeren zo tegen informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. In de praktijk betekent dat onder meer dat scholen geen les mogen geven over die onderwerpen.

Dit besluit zorgt voor veel ophef, zeker bij mensenrechtenorganisaties.

Zulke organisaties uiten namelijk flinke kritiek op de wetgeving. Zo vergelijken ze het met het Russische verbod op „homopropaganda”. Hongarije neemt wel vaker zulke anti-homo wetten aan. Zo voerden ze in december 2020 een verbod op adoptie door homostellen door.

#Hungary parliament just passed the anti-LGBT law to the sounds of clapping. Associating pedophilia with LGBT people, banning comprehensive sexuality education & stifling free speech is despicable & unworthy of an EU member state. #LGBT pic.twitter.com/8OiqZbBf6f

Maar ondanks de kritiek had het parlement geen enkele moeite de wet door te voeren. De grootste partij in het Hongaarse parlement is namelijk de conservatieve Fidesz-partij, geleid door premier Viktor Orbán. Van de 158 aanwezige parlementariërs stemde slechts één persoon tegen de wet. Meerdere oppositiepartijen hadden al laten weten de stemming te boycotten. Politici van het rechtse Jobbik steunden het voorstel wel.

Volgens de regering is deze wet een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen. Critici spreken echter over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. En dat laten ze horen ook: eerder kwamen zo’n 5000 mensen samen om te protesteren buiten het parlementsgebouw. Een betoger noemde het „walgelijk dat ze homoseksualiteit in dezelfde adem noemen als seksuele misdrijven”.

Mensen onder de 18 mogen materiaal dat „afwijking van de genderidentiteit, geslachtsveranderingen en homoseksualiteit promoot” niet zien, staat in de wet. Dat heeft niet alleen effect op wat voor lessen leerlingen krijgen. Sommige boeken mogen bijvoorbeeld niet meer uitgegeven worden, en LHBTI-organisaties moeten in hun campagnes rekening houden met de nieuwe regels.

Ook mogen populaire films als Bridget Jones’s Diary en Billy Elliot volgens een televisiezender alleen laat op de avond nog op tv komen, met de mededeling dat ze niet geschikt zijn voor jongeren. De inhoud van dergelijke films zou uitgelegd kunnen worden als het ‘promoten’ van homoseksualiteit.

Budapest, Hungary. 🇭🇺

Today,

14 June, 2021: tens of thousands 🏳️‍🌈 take the streets of Budapest.

Tomorrow,

15 June, 2021: 👇 will be a crime comparable to pedophilia, according to the Hungarian government.

WE WILL NEVER BE SILENCED! ✊ pic.twitter.com/7PPJGJUw78

— Rémy Bonny 🏳️‍🌈🇪🇺 (@RemyBonny) June 14, 2021