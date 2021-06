Voetballer El Ghazi bij Humberto: ‘Platgebeld door Marokko, maar ik wil voor Nederland spelen’

Voetballers met twee paspoorten – bijvoorbeeld mensen met ouders die geboren zijn in een ander land – mogen kiezen voor welk land ze voetballen. Dat mag wel alleen als je vóór je 21ste maximaal drie interlands gespeeld hebt. Bij Anwar El Ghazi (26), van Marokkaanse afkomst, is dat het geval. De keuze voor Nederland of voor Marokko staat hem dus nog vrij. Bij Humberto vertelt hij dat zijn vader platgebeld wordt door Marokko.

Presentator Humberto Tan oppert die regel in combinatie met de vraag: „Ben je benaderd door de Marokkaanse voetbalbond?”. Volgens El Ghazi dus niet alleen dat. „Mijn vader wordt eigenlijk wel platgebeld door een hele hoop mensen, om die switch te maken.”

El Ghazi bij Humberto: ‘Welke keuze ik ook maak, het zal nooit goed zijn’

„Dus er wordt aan je getrokken vanuit Marokko?”, vraagt Humberto zich af. „Jazeker. Mijn ouders willen ook heel graag dat ik voor Marokko ga spelen”, bevestigt El Ghazi. Maar hij zegt dat zijn keuze vaststaat: Nederland. Dit EK (waar Marokko dus sowieso niet aan meedoet) viel El Ghazi buiten de selectie. Net als bijvoorbeeld Steven Bergwijn is de ex-Ajax-speler een van de afvallers uit de voorselectie. Maar voor het WK, dat eind volgend jaar plaatsvindt in Qatar, maakt hij nog wel kans om mee te spelen.

„Ik heb letterlijk gezegd ‘luister, ik heb die keuze gemaakt en ik zie nog steeds kansen'”, legt El Ghazi uit over zijn voorkeur om voor Nederland te spelen. „Ik sta er positief in en wil gewoon voor Nederland spelen.” Na een vraag van Humberto verduidelijkt de voetballer dat hij echt niet voor Marokko gaat spelen, ook niet ergens in de toekomst. „Waarom trekt dat oranje shirt je zo aan?”, vraagt de presentator zich af. „Ik ben hier geboren en getogen, ik voel hier wat extra’s. Sommige Marokkanen kunnen dat niet begrijpen, zij zeggen ‘ze laten je links liggen, kom dan voor ons spelen’. En ik begrijp ze ook wel, maar welke keuze ik ook maak, het zal nooit goed zijn.”



