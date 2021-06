München lobbyt voor EK-stadion in regenboogkleuren bij duel met Hongarije

Als het aan de gemeenteraad van de Duitse stad München ligt, draagt de Allianz Arena van Bayern München de regenboogkleuren tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. Hiermee wil de gemeenteraad protesteren tegen een nieuw aangenomen wet in Hongarije. Deze wet verbiedt het ‘promoten’ van homoseksualiteit en het veranderen van geslacht onder jongeren tot 18 jaar.

De burgemeester van de stad zal proberen de Europese voetbalbond UEFA zo ver te krijgen dat het statement mag. De stad wil hiermee haar protest tegen een recent aangenomen, omstreden wet laten zien. Recent is in Hongarije namelijk een wet aangenomen die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van geslacht te ‘promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Aanslag op vrijheid van meningsuiting

Volgens de regering van premier Viktor Orbán is de nieuwe wet een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen. In de praktijk zorgt de nieuwe wet er volgens VRT voor dat films rondom het thema niet meer op televisie te zien zullen zijn. Ook zullen reclamecampagnes met daarin mannelijke koppels niet meer door de beugel kunnen.

Als je kijkt naar wat er in de toelichting van de nieuwe wet staat, valt op dat homoseksualiteit en transseksualiteit qua ‘ernst’ zelfs vergeleken worden met pedofilie en seksuele misdrijven. Al met al zorgt de nieuwe wet ervoor dat een open gesprek of überhaupt een gesprek over de rechten van LHBTI’s onmogelijk is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Having two friends from Hungary who are transgender, i.e., are directly affected by Orban's new laws, it is an obligation for me to support this idea and let Allianz Arena look like a rainbow from inside and outside on Wednesday. That's why they installed the LED lights, right? https://t.co/VqmWv2K0GL — Stephan Lukasczyk (@erdmaennchen42) June 19, 2021

Veel critici zijn het dan ook niet eens met de nieuwe wet. Zij zien het juist als een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. De gemeenteraad van de stad München lijkt zich nu indirect aan te sluiten bij deze critici.

„Wij staan voor diversiteit, tolerantie en echte gelijkheid in sport en in de gehele maatschappij”, staat in de motie die door de gemeenteraad werd ingediend. De Allianz Arena kan aan de buitenkant in verschillende kleuren worden verlicht. In het verleden heeft het stadion ook al vaker de regenboogkleuren aangenomen. In feite zou het statement dus zeker te realiseren zijn.

Petitie München massaal ondertekend

Daarnaast speelt de aanvoerder van het Duitse voetbalteam, Manuel Neuer, elke EK-wedstrijd met een band in regenboogkleuren om zijn bovenarm. Een online-petitie met hetzelfde doel als de motie van de gemeenteraad is inmiddels al ruim 60.000 keer ondertekend. Duitsland speelt op woensdag 23 juni tegen Hongarije in de Allianz Arena in München.