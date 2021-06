Rechtbank seponeert aangifte misbruik Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D.

De beruchte Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. ontglipt wederom aan zijn vervolging vanwege zijn gezondheid. Het Openbaar Ministerie seponeert de aangifte tegen het seksueel overschrijdende gedrag van de man. Het vermeende misbruik vond plaats bij een aantal van zijn kinderen.

Dat maakt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vandaag bekend. Gerrit Jan van D. kwam het afgelopen jaar veel in het nieuws vanwege de bizarre leefomstandigheden van hem en zijn negen kinderen. De 68-jarige Van D. misbruikte, volgens verklaringen van zijn eigen kinderen, leden van het gezin. Dit misbruik vond plaats in de Drentse boerderij in Ermelo. Volgens het OM is het strafbare feit bewijsbaar, maar geven zij voorkeur aan een „andere aanpak dan strafrechtelijke vervolging”.

Vader Gerrit Jan van D. kan niet terechtstaan voor misbruik-zaak

Het OM meldt dat de vader momenteel „passende zorg krijgt, terwijl de jongvolwassenen ruimte krijgen voor hun verdere persoonlijke ontwikkeling.” Door de slechte gezondheid van Van D. kon hij niet terechtstaan. De zaak werd daarom afgedaan.



"Zij zouden tegen hun wil zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Ook zou hij zijn kinderen hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel hebben misbruikt " En meneer krijgt passende zorg?! Prima maar dat kan ook in het gevang — J.s (@J_S_1983) June 17, 2021

Het proces begon in 2019 aan de hand van aangiften van de vier oudste kinderen van Van D. Begin maart dit jaar besloot de rechtbank in Assen dat de strafvervolging van Van D. moest stoppen. De man kwam op vrije voeten en trok weer in bij zijn jongste meerderjarige kinderen in Ermelo. Begin mei deed één van hen opnieuw aangifte tegen de vader. Gezien de ontwikkelingen legde de gemeente Ermelo hem eind april een huisverbod op. Het OM bepaalde in mei dat hij negentig dagen niet in de buurt mocht komen van de woning. Met het sepot komt hieraan een eind, aldus het OM.



De vervolging van de vader Ruinerwold is gestaakt. Vanwege de slechte gezondheid van de verdachte. Kan vanaf nu iedereen die van ernstig misdrijf verdacht wordt zich verschuilen achter zijn slechte gezondheid? Dat gaat veel processen schelen. Haalt justitie toch de bezuiniging! — Theo Prudon (@TheoPrudon) June 17, 2021

Ruinerwold-vader en kinderen landelijk bekend

De veelbesproken Ruinerwold-zaak verscheen de afgelopen tijd in alle media. Een zoon van het gezin ontsnapte uit het huis en biechtte de gruwelijkheden van zijn vader op tegen de politie. Waarna een zee van aangiftes en processen volgden van de oudste kinderen. Van D. werd verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van zijn negen kinderen. Zij zouden tegen hun wil zijn vastgehouden op een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. Ook zou hij zijn kinderen mishandelen en een aantal van hen seksueel misbruiken. Het gezin leefde in een soort religieuze ban, onder aanvoering van Van D.

Documentairemaakster Jessica Villerius interviewde de vier kinderen die betrokken waren bij het proces tegen hun vader. Deze documentaire maakte op vele kijkers een enorme indruk.