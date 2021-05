Aangifte van zedenmisdrijf tegen Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D.

Tegen Gerrit Jan van D., de vader van negen kinderen in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, is aangifte gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

Van D. haalde in 2019 de wereldwijde pers, toen bekend werd dat hij met zijn zes kinderen jarenlang in afzondering leefde in een boerderij in Ruinerwold. Hij predikte zijn eigen geloof en wachtte op het einde der tijden. Het verhaal kwam naar buiten toen zijn oudste zoon Israel een café in Ruinerwold bezocht en het verhaal vertelde.

Seksueel misbruik

Niet lang na de openbaring werd bekend dat Van D. verdacht werd van seksueel misbruik. Hij zou twee van zijn drie oudste kinderen hebben misbruikt. In maart werd de rechtszaak gestopt omdat hij vanwege de gevolgen van een beroerte volgens de rechtbank niet in staat is om terecht te staan.

‘Aangifte vanuit kinderen Van D.’

Nu loopt er in Oost-Nederland, waar de 68-jarige Van D. nu woont, een nieuw onderzoek naar hem vanwege een aangifte van seksueel misbruik. Wie de aangifte heeft gedaan is niet bekend. Bronnen melden tegenover RTV Drenthe dat één van de oudere kinderen aangifte zou hebben gedaan.

Het slachtoffer zou echter juist één van de jongere dochters zijn. De jonge vrouw zou tot voor kort bij haar vader in Ermelo hebben gewoond, maar heeft het huis inmiddels verlaten. De aangifte wordt momenteel door het Openbaar Ministerie onderzocht.

„Zoals gebruikelijk in zedenzaken gaan we hier in dit stadium niet verder op in”, zegt een woordvoerster van het OM. „Dit raakt de privacy van een gezien dat al volop in de schijnwerpers heeft gestaan.”

Rechtszaken

Het OM wil niet zeggen waar het seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Ook wilde de woordvoerster niet zeggen of Van D. opnieuw is opgepakt. De Ruinerwold-vader kan overigens nog een rechtszaak verwachten. Zijn oudste vier kinderen gaan nog een keer naar de rechter om hun vader aansprakelijk te stellen voor hetgeen hij gedaan heeft.