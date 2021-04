Geld voor ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft maar komen: nu al ruim 4 ton

De teller blijft maar lopen. Op het moment van schrijven staat het bedrag op 404.269 euro. Het streefbedrag voor de kinderen van Ruinerwold, voor wie het geld bedoeld is, was 270.000 euro.

Het geld voor de zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ blijft maar binnenkomen op de website geef.nl, waar een crowfundingactie voor de negen kinderen is gestart. Inmiddels staat de teller op ruim 400.000 euro. Vrijdagmiddag rond 14.30 uur ging de actie online, vrijdag om middernacht stond de teller op bijna 67.000 euro, zondagochtend was het streefbedrag, ruim 270.000 euro (30.000 euro per kind), gehaald en zondagavond rond middernacht was er ruim 340.000 euro binnen.

Documentaire Jessica Villerius



Vrienden en oud-huisgenoten van een van de oudste kinderen hebben een stichting opgericht om geld in te zamelen voor alle kinderen om hun leven weer op te kunnen pakken. #kinderenvanRuinerwold https://t.co/0RtIVBwghn — Mariska Berrevoets (@_MRS) April 14, 2021

Het geld gaat via een stichting naar de kinderen van Gerrit Jan van D. (68), die jarenlang verscholen voor de buitenwereld leefden in een afgelegen boerderij in de buurt van het Drentse dorp Ruinerwold. De zaak kwam aan het rollen toen een van hen wegliep in oktober 2019. De afgelopen weken was het verhaal van de oudste vier te zien op televisie in de documentaire De Kinderen van Ruinerwold van documentairemaakster Jessica Villerius, die heel wat losmaakte bij mensen.



Hebben jullie ook De Kinderen van Ruinerwold gekeken? Wat een mooie documentaire en wat is het vreselijk wat de kinderen hebben moeten doorstaan. 😔 — Stéphanie 🌸 (@_Steefje92) April 14, 2021

Stichting Kinderen van Ruinerwold

Esther Suurmond is een van de initiatiefnemers van de actie, zij noemt de nu binnengekomen vier ton „ongelooflijk”. De oudste kinderen lieten zondag al weten de giften te voelen „als een erkenning vanuit de maatschappij”. Ze hebben die als „hartverwarmend ervaren. Woorden schieten tekort”, liet de Stichting Kinderen van Ruinerwold weten, die overigens werd opgericht zonder dat de kinderen er van af wisten. Blij zijn ze wel en ze bedanken iedereen hartelijk voor de steun, zo stelde de stichting. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld studie, jobcoaching, tandartskosten, rijlessen, juridische kosten, huisvesting of bijvoorbeeld de inrichting van een nieuwe woning. „We hopen dat je ook wilt bijdragen aan een goede start voor deze negen jongvolwassenen!”, promoten ze op de website.

Reacties op crowdfunding

Mensen doneren veelal anoniem, is te lezen. „Voor een mooie toekomst van de kinderen”, schrijven mensen erbij. Veel tientjes worden gegeven, maar ook honderd euro van Wiecher en Elisa. „Eén en al bewondering voor jullie! Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte, liefde, geluk en gezondheid toe! Op een mooie toekomst die voor jullie ligt!” A. van Asselt doet ook tien duiten in het zakje. „Veel sterkte en geluk en zegen voor jullie. Wat een mooie mensen zijn jullie. Blijf dat vasthouden. Heel Nederland staat achter jullie.” Ook worden brieven aan de kinderen geschreven:

Kinderen van Ruinerwold

Van D. werd ervan beschuldigd dat hij zes van zijn kinderen jarenlang tegen hun wil heeft vastgehouden op een afgelegen boerderij en zijn kinderen te hebben mishandeld en een aantal van hen seksueel te hebben misbruikt. Van D. liep in 2016 ernstige en blijvende hersenschade op door een beroerte en de rechtbank in Assen bepaalde in maart dit jaar dat zijn strafvervolging moest worden beëindigd vanwege zijn slechte gezondheid. Hij kwam daardoor op vrije voeten. De oudste vier kinderen willen nu een civiele procedure beginnen tegen hun vader.