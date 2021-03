Jongste zoon Ruinerwold doet zijn verhaal: ‘Ben geen slachtoffer’

Nee, hij is geen slachtoffer, en nee, hij heeft geen moment spijt gehad van zijn opvoeding. Dat schrijft de jongste zoon van Ruinerwold-vader Gerrit Jan van D. in een open verklaring. Het verhaal is „in overeenstemming met de jongste vier dochters” geschreven. Het is voor het eerst dat de jongste kinderen van Van D. zich uitspreken.

Vanochtend werd bekend dat de vervolging van de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak van de baan is, omdat de geestelijke gezondheid van Van D. te slecht is voor een rechtszaak. Hij kan zich daarom niet goed verdedigen, oordeelde de rechtbank in Assen. Dat betekent dat Van D. op vrije voeten komt.

De 68-jarige ‘Ruinerwold-vader’ werd vervolgd voor het jarenlang vasthouden van zes van zijn negen kinderen in een boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Ook werd hij beschuldigd van seksueel misbruik van zijn twee oudste kinderen. Zijn jongste zoon doet nu zijn kant van het verhaal.

Jongste zoon Ruinerwold: ‘Geen spijt van opvoeding’

„Twee jaar geleden had ik nooit kunnen vermoeden dat ons rustig en bevredigend leven zou uiteenspatten op de wijze dat dit geschiedde”, begint hij. De zaak kwam in oktober 2019 aan het licht toen een van de broers ontsnapte uit de boerderij en aanklopte bij een café in Ruinerwold. „Alles veranderde omdat mijn oudere broer besloten had zonder met een van ons te overleggen dat het anders moest.”

„Nee. Ik ben geen slachtoffer”, vervolgt hij de verklaring. „We zijn al bijna anderhalf jaar in de Nederlandse samenleving en ik heb geen moment spijt gehad van mijn opvoeding. We kunnen het goed vinden met de mensen van deze maatschappij en daar waar we bij te leren hebben, gebeurt dat voorspoedig. Wel willen wij zeggen dat het ons tegenvalt hoe onze situatie onder handen is genomen.”

Maanden geen contact met vader

Hij schetst een beeld: „Stel je eens voor: Je huis wordt zomaar op een ochtend binnengevallen door een tiental politiemannen. Als je vraagt of je mag blijven wordt je een ja beloofd maar nog geen paar uur later moet je uit huis. Je vader wordt gearresteerd en daar waar je je hele leven contact had, is er ineens maanden niks. Alle dieren waar je jaren voor gezorgd hebt verlies je zonder vergoeding. Al je honderden planten waar je dagelijks voor zorgde ben je kwijt. De fruitbomen die eindelijk lekker fruit beginnen te geven zijn ineens je bomen niet meer. 10 jaar winst naar de knoppen. Al je spullen moet je een jaar missen en als ze dan terugkomen mist er van alles en niemand weet waar het is. In een jaar tijd moet je 15 keer verhuizen.”

De jongste zoon schrijft dat hij graag wil dat „onze vader weer bij ons in mag wonen”. „Mijn vader heeft ons een gelukkig eerste deel van ons leven gegeven en nu geven wij hem graag een gelukkig laatste deel hier op aarde.” Helemaal terug naar vroeger, wil hij niet. „Want voor wie het nog niet duidelijk was: het was nooit ons ideaal om afgezonderd te leven. Maar je kinderen op een eigen manier opvoeden en legaal leven, gingen blijkbaar niet samen hier in Nederland. Ons hele leven heeft onze vader ons het belang duidelijk gemaakt van relaties met mensen opbouwen. De manier om jezelf te ontwikkelen, om gelukkig te worden.”

Arjen Lubach

De jongste zoon wil in het verhaal benadrukken dat hij niet „onwetend” is. Hij schrijft: „Ik heb wel eens een grap horen maken dat je uit ‘Ruinerwold moet komen’ als je onwetend bent van een algemeen bekend feit. Helaas is deze grap niet gegrond in de werkelijkheid, want met een bovengemiddeld IQ (officieel getest) en een rijkdom aan intellectuele, praktische en actuele kennis vallen wij niet onder de categorie onnozel.”

„Ook aan humor ontbreekt het niet”, vervolgt hij. „Wat moesten we lachen toen Arjen Lubach het had over dat hij de situatie in Ruinerwold niet zo erg vond omdat hij zeven nieuwe kijkertjes had. Hij zat dichter bij de waarheid dan de meesten. Ook hebben we een morele opvoeding gehad, de wetten van de Nederlandse staat zijn ons bekend en we houden ons aan de tien geboden. Dat we in God geloven en dat we geloven dat elk mens een ziel heeft die uniek is en voor altijd blijft voortbestaan, dat lijkt mij geen probleem in de Nederlands samenleving waarin we vrijheid van religie en levensovertuiging hebben.”

Oudste vier kinderen zijn bezorgd

Nu Gerrit Jan van D. op vrije voet komt, maken de oudste vier kinderen zich zorgen. Zij zijn het gezin al eerder ontvlucht en zijn bezorgd over de hereniging van de jongste kinderen met hun vader. Advocaat Corinne Jeekel zegt tegen RTV Drenthe dat de oudste kinderen zich afvragen „of het echt zo is of vader Gerrit Jan van D. niet in staat is het proces te kunnen volgen”.

Volgens Jeekel zijn de oudste kinderen „niet helemaal verrast” over deze uitspraak. „Maar het blijft ontzettend jammer dat de gruweldaden die zij hebben moeten doormaken geen strafrechtelijk oordeel krijgen.”

Documentaire De Kinderen van Ruinerwold

De kinderen van Ruinerwold doen hun verhaal binnenkort ook op tv. Jessica Villerius maakte een vierdelige documentaireserie, De Kinderen van Ruinerwold. Deze serie is vanaf 24 maart vier woensdagen te zien op NPO 1.

De hele verklaring van de jongste zoon kun je hier lezen.