Win een van de drie producten van het OPPO-summerproof-pakket t.w.v. 987 euro

De zon, open terrassen, het EK voetbal, vakantie in aantocht. Er zijn heel veel fijne dingen momenteel, maar we hebben iets waar al je quality time een upgrade mee geeft. Metro mag namelijk van OPPO drie producten weggeven ter waarde van 987 euro.

OPPO is één van de grotere spelers op het gebied van smartphones en andere telecommunicatie-producten. En ze zijn allemaal behoorlijk slim, voorzien je van extra gemak en zien er ook nog eens goed uit.

OPPO Find X3 Neo smartphone

Maak je je nu al zorgen hoe je vakantiefoto’s er dit jaar uit gaan zien met de gare camera van je huidige smartphone? Dan is het zeker aan te raden om eens mee te doen met de winactie. Voor je het weet loop je met een gloednieuwe OPPO Find X3 Neo rond.

Het is één van de kopstukken uit de Find X3 Series, die in maart is gelanceerd. De smartphone beschikt over vijf camera’s. Zelfs bij weinig licht, veel beweging of een iets te felle zon leg je jouw vakantie piekfijn vast. Hij beschikt over 5G en laadt snel op.

OPPO Band

Leuk, vakantie, maar eigenlijk zie je er een beetje tegenop om jezelf in je zwemkleding te proppen. Coronakilo’s, fantastisch… Misschien kan de OPPO Band helpen je van je zwembandjes af te komen. Het device heeft twaalf verschillende workout-modi, waarmee je jezelf helemaal fit traint voor de zomer én je progressie registreert.

De Band meet verder continu je bloedzuurstofsaturatie én je slaap (mocht je dat willen), waarmee je dus je conditie kunt peilen. Het is een horloge, dus op zich kun je ‘m ook gewoon gebruiken om te checken hoe laat het is, mocht je niet zo’n sportief type zijn. Zo zie je er in ieder geval wel altijd uit met deze Band, want je kunt de achtergrond van de wijzerplaat kiezen uit veertig verschillende ontwerpen. Bovendien kun je ‘m twaalf dagen gebruiken zonder op te laden. Lekker!

OPPO Enco W51 headphones

Lig je daar lekker op het strand, komt er een gezin met vier kinderen naast je liggen. Je gaat totaal overprikkeld weer naar huis. Tenzij je de OPPO Enco W51 oordoppen hebt. Dan wordt je muziek, film of podcast niet overschreeuwd door te luidruchtige mensen om je heen.

Deze draadloze headphones hebben namelijk dubbele noise cancelling en daardoor is het heerlijk rustig. Wel even opletten of de ober je wat komt brengen. De oortjes zijn stof- en waterbestendig en gaan volledig opgeladen wel 24 uur mee. Kom maar op met die chillvakantie!

Kans maken? Vul dan vooral even het formulier hieronder in en laat achter je woonplaats ook even weten wat je graag wilt winnen. Je kunt meedoen tot en met maandag 21 juni, 12.00 uur. Veel geluk!