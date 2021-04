Israël en Edino vertellen over impact docu Kinderen van Ruinerwold

Twee van de vier oudste kinderen van Ruinerwold, Israël en Edino, schoven gisteravond aan bij De Vooravond. Daarin vertelden ze onder meer over hun keuze om de documentaire De Kinderen van Ruinerwold te maken. Maar ook over waarom ze niet eerder ingrepen, over hun band met hun jongere broertjes en zusjes en over de impact die de docu op hen heeft gehad.

Israël liep in oktober 2019 van de boerderij weg en Edino verliet het gezin in 2010. In de documentairereeks De Kinderen van Ruinerwold deden de vier oudste kinderen de afgelopen weken hun verhaal. Gisteravond verscheen online een extra aflevering van de reeks over de vlucht van de drie oudste kinderen. Het zijn gesprekken die te lang waren voor de serie, maar die maakster Jessica Villerius alsnog graag wil delen. Ook waren Israël, ook wel Jan, en Edino te gast in De Vooravond.

Israël en Edino in De Vooravond over Kinderen van Ruinerwold

De twee broers vertellen dat het goed met ze gaat na het uitkomen van de docu-reeks. „Beter dan verwacht eigenlijk”, zegt Edino. „De reacties waren heel positief. Dus dat geeft veel moed richting de toekomst.” Edino, die seksueel werd misbruikt door zijn vader Gerrit Jan van D., had ergens verwacht dat de reacties op hun verhaal enigszins onbegrip zouden zijn. „Omdat het een complex verhaal is. Maar we hebben eigenlijk alleen maar steunende en begripvolle reacties gehad.” Hij noemt het aantal reacties „heel overweldigend”.

Volgens Israël hebben de vier oudste Ruinerwold-kinderen besloten om de documentaire te maken omdat er in 2019, na de ontdekking van het gezin op de boerderij in Drenthe, veel in de media werd geschreven wat niet klopte. „Het verhaal was in alle media naar buiten gekomen en een hele hoop, bijna alles, klopte daar niet aan. Er was zo veel onzin, dus dat kun je niet laten zitten”, zegt Israël.

Ze moesten dus beslissen hoe ze hier het beste mee om konden gaan. „Je wordt voortdurend benaderd, iedereen is naar je op zoek. Dus dat was wel de aanleiding voor ons om het naar buiten te brengen”, zegt Israël. Edino vult aan: „Wij zijn degenen die het verhaal het beste kunnen vertellen. En er waren zo veel onwaarheden. Je bent liever zelf de persoon die bepaalt wanneer je iets naar buiten brengt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Israel had geen moment gedacht dat zijn vlucht uit de boerderij in Ruinerwold zo groot zou worden. Samen met zijn broer Edino doen ze hun verhaal in de uitzending. #devooravond pic.twitter.com/bs8EQQXaqW — De Vooravond (@devooravondtv) April 15, 2021

Niet ingrijpen op Ruinerwold

Een veel voorkomende vraag is waarom de drie Ruinerwold-kinderen, die eerder zijn gevlucht, niet eerder hebben ingegrepen. Edino, die in 2010 het gezin wist te verlaten, vertelt dat ze zichzelf die vraag ook wel hebben gesteld. „Maar we hadden niet alle informatie van binnenuit. We hebben meerdere keren geprobeerd om contact op te nemen, maar de boot werd altijd afgehouden. Of er werden voorwaarden aan gesteld.”

Het zou voor hen een groot risico zijn. „Je weet niet wat er aan de binnenkant aan de hand is. En je wil niet die stap nemen die achteraf de verkeerde blijkt te zijn. Het is een hele grote stap.” Ze maakten zich volgens Edino vooral zorgen over hun broertjes en zusjes op Ruinerwold. „Onze vader reageerde soms in paniek op bepaalde situaties. Als je dat niet goed aanpakt, en je weet niet precies wat er aan de hand is, en je maakt een fout waardoor hij beslist dat dit het moment is om weer weg te gaan of erger. Dan heb je dat wel op je geweten. Daar waren we heel erg bang voor.”

Edino en Israël over contact met broertjes en zusjes

Desondanks vertelt Edino dat hij inmiddels goed contact heeft met zijn jongere broertjes en zusjes, die anders over de hele situatie denken. „Ik heb ze altijd heel erg gemist”, vertelt hij. „We hebben nu goed contact. Ik kan echt zeggen dat ik in dit 1,5 jaar een goede band met ze heb opgebouwd. We hebben leuke momenten meegemaakt, veel gelachen en gelijkenissen gezien. Ik heb er vertrouwen in dat het in de toekomst goed gaat komen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vol trots praat Edino over zijn jongere broertje en zusjes, die hij lange tijd heeft moeten missen. Het afgelopen anderhalf jaar heeft hij gelukkig een goede band met ze weten op te bouwen. #devooravond #dekinderenvanruinerwold pic.twitter.com/l6bYdn2LlF — De Vooravond (@devooravondtv) April 15, 2021

Civiele rechtszaak tegen vader

Corinne Jeekel, de advocate van de oudste vier Ruinerwold-kinderen liet woensdagavond in Op1 weten dat de oudsten een civiele rechtszaak starten tegen Gerrit Jan van D. Tegen deze vader werd eerder een rechtszaak aangespannen, maar Van D. werd niet vervolgd. Vanwege de gevolgen van een hersenbloeding zou hij niet in staat zijn een eerlijk proces te krijgen.

Israël zegt over de civiele rechtszaak dat dit hem nieuwe hoop geeft. „Deze documentaire geeft ons al veel erkenning en rechtvaardigheid. Maar we hebben toch een rechtssysteem om ons recht te doen, dus dan wil je ook dat dat gedaan wordt. Niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. Nu heb ik het gevoel dat als iemand anders mishandeld wordt, het hopeloos voelt om naar het rechtssysteem te gaan als het op deze manier eindigt.”

De hele aflevering van De Vooravond terugkijken? Dat kan hier.