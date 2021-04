Persconferentie: weer het terras op of nog een avondklok?

Kunnen we binnenkort weer het terras op en na tien uur zonder goede reden naar buiten of moeten we nog even de kiezen op elkaar houden en doorzetten? Vanavond staan demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer achter een spreekstal om met een persconferentie aan te kondigen hoe het leven er de komende weken uit gaat zien.

De afgelopen dagen was er even sprake van het verdwijnen van de avondklok en het opengooien van de terrassen. Burgemeesters pleiten al dagen voor de heropening van de terrassen en met die oproep gingen gisteren ook een aantal ziekenhuizen mee.

Weinig versoepelingen na persconferentie

Toch lijkt het er niet op dat we op 21 april al kunnen genieten van een vers getapt biertje op onze favoriete terrassen. Zondag werd na het Catshuisoverleg al duidelijk dat de voorgenomen versoepelingen op z’n vroegst pas op 28 april van kracht zullen zijn. Maar zelfs dat is niet in cement gegoten.

De maatregelen die op 28 april zouden kunnen verdwijnen, zijn onder andere de avondklok en de volledige horecasluiting. Restaurants en cafés moesten de deuren op 14 oktober voor gasten op slot gooien en zijn sindsdien nog geen dag open geweest. Wel mogen ze open zijn voor bezorgen en afhalen, maar dat zet lang niet genoeg zoden aan de dijk qua omzet. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zei maandag dat het kabinet per week gaat bekijken of de terrassen al open kunnen. Maar eerst moet de piek van de derde golf geweest zijn, klinkt het.

Avondklok blijft

Een andere mogelijkheid is dat de avondklok wordt opgeheven. Sinds 23 januari mag je ’s avonds niet zonder goede reden en verklaring de straat op. Het lijkt erop dat we nog even binnen moeten blijven tussen 22.00 uur en 4.30 uur, het kabinet vindt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen te hoog. Dat betekent ook dat winkels niet verder mogen worden opengesteld. Nu mogen winkels op afspraak een beperkt aantal mensen ontvangen.

Wat we vanavond kunnen verwachten van de persconferentie? Nog niets definitiefs, er wordt nog druk overlegd en een besluit wordt vlak voor het persmoment genomen.

Brancheverenigingen woedend

Brancheverenigingen zijn inmiddels woedend. Branchevereniging INretail liet weten dat de opening van winkels hard nodig is. De Koninklijke Horeca Nederland noemt de nieuwe domper een klap in het gezicht.

De beslissing om de versoepelingen met minstens een week uit te stellen, leidde tot veel woede en onbegrip. Koninklijke Horeca Nederland noemde het „een klap in het gezicht” en ook winkeliers waren massaal teleurgesteld, aldus branchevereniging INretail.

Gelukkig is er ook goed nieuws voor een bepaalde groep Nederlanders. Studenten mogen in principe weer naar de opleidingsinstituten toe vanaf 26 april. Het opnieuw uitstellen van deze heropening is volgens studentenorganisaties onacceptabel. Studenten mogen waarschijnlijk weer voor een dag in de week naar hun hogeschool of universiteit, mits ze zich van tevoren kunnen laten testen op corona.