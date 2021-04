Filemon volgt complotdenkers: ‘Kom niet met feiten’

Wereldleiders en beroemdheden drinken bloed van kinderen om jong te blijven, 9/11 is in scène gezet, buitenaards leven is hier allang en dankzij 5G zitten we nu in de coronapandemie. Deze dingen klinken je misschien gek in de oren, maar er zijn genoeg mensen die in deze of een deel van deze theorieën geloven. In zijn nieuwe programma Filemon en de Complotten ging presentator Filemon Wesselink op zoek naar deze mensen.

Daarmee scoorde de presentator niet direct een kijkcijferkanon (340.000 kijkers). Wel buitelen op Twitter mensen over elkaar heen om te delen wat ze van het programma en vooral de geportretteerden vinden. Waar de een het knap vindt hoe Wesselink het doet, is de ander toch kritisch op de presentator.



Ik vind het echt zo knap van Filemon hoe hij iedereen interviewt, zonder te oordelen en zo oprecht. Chapeau!#decomplotten — Lisa🌻 (@lisav159) April 12, 2021



Dus als ik het goed begrijp heeft Filemon de meest extreme gevallen geportretteerd in #decomplotten zodat men weer lekker in z'n cocon terug kan kruipen in de gezegende wetenschap dat iedereen die tegen de het overheidsbeleid is 'n steuntrekkende weirdo is?

En daar trapt men in? — 🐱Barbes🦊 (@Barbes_NL) April 12, 2021

Gelukkige complotdenkers

Bij het maken van de serie kwam Wesselink al tot de conclusie dat de meeste mensen die hij spreekt, een heftige gebeurtenis mee hebben gemaakt. „We hebben niemand gesproken die zei: ‘Nou, ik had een heel fijn en gelukkig leven en plotseling dacht ik: we worden gestuurd door buitenaards leven’”, vertelde hij eerder aan het AD.



Mij valt op dat iedereen een burn-out heeft gehad. Vervolgens voelen ze zich niet gehoord door de overheid en vervolgens komen #decomplotten Goed programma @FilemonW — Jeroen van Laarhoven (@JeroenLaarhoven) April 12, 2021

Burn-out

In het interview vertelt hij ook dat er niet alleen maar ‘uitkeringstrekkers’ bij deze complotdenkers zitten. Wesselink sprak onder andere een jongen die een universitaire studie Bedrijfskunde heeft afgerond. „We horen complottheorieën, wantrouwen degenen die zo denken, maar wie zijn die mensen? En waarom zijn ze anders gaan denken? Het was het doel om daar achter te komen.”

Dat komt toch niet helemaal naar voren in de uitzending, blijkt aan de reacties online.



Filemon heeft bewust de meest extreme personen geïnterviewd. Want ja dat scoort zo lekker bij de trollen en de schapen en speelt zo heerlijk de overheid in de kaart. Wellicht die mensen die hier nu zo’n commentaar hebben moeten eens uit hun bubbel komen. #decomplotten — Karin Vreeswijk (@VreeswijkKarin) April 13, 2021



Dus als je in de bijstand zit, en je boodschappen krijgt van je moeder, moet je alles terugbetalen? Maar als je als fulltime wappie dagelijks betoogt tegen de overheid, kan je rustig elke maand je handje ophouden omdat je vindt dat je 'recht' hebt op overheidssteun?#decomplotten — Susanne (@suusonline) April 12, 2021



Durf het bijna niet te zeggen, maar ze leven allemaal van een uitkering. Alles is fout aan de overheid maar wel geld vragen. #decomplotten — roos.. (@roos_2304) April 12, 2021



Maar als de overheid dan zo “fout” is waarom dan wel een uitkering willen ontvangen? #decomplotten pic.twitter.com/6xiCrzZcHP — Suzanne 🌿 (@puursuzanne) April 12, 2021

Niet voor de camera

In de reacties op het programma vertellen ook een aantal critici op de overheid waarom zij misschien niet aan het woord zijn gekomen. Naar eigen zeggen willen ze hun verhaal niet doen voor het programma van de NPO.



Moeder van 35 met eigen bedrijf ook met man op het museumplein en het malieveld geweest tussen werkzaamheden door. Als ik Filemon zie dan ga ik toch niet voor de camera mijn verhaal doen terwijl ik weet dat er geen oprechte interesse is. #decomplotten — Willemijn Zonderland (@Janjans89689254) April 13, 2021



Wat ben ik blij dat ik hier aan ontsnapt ben. Ik werd gestalkt door de redactie. Wilde ook serieus mijn verhaal en beweegredenen uit de doeken doen maar mijn ziekte verhinderde een en ander. Filemon heeft er natúúrlijk een MSM-freakshow van gemaakt. Laffe klootzak. #decomplotten — George van Houts (@georgevanhouts) April 13, 2021

En heeft iemand kritiek op geen kritiek mogen hebben.



Wel typisch #decomplotten. Op deze manier wordt iedere kritiek op het establishment als een uiting van een wappie gezien, terwijl er genoeg kritische denkers zijn met een baan en goede opleiding… — Vulpes-Vulpes (@VulpesV94400934) April 13, 2021

Geen wappies of gekkies

Naast de kritiek wordt Wesselink ook geroemd om zijn manier van interviewen. Tegen het AD vertelde hij in het eerder genoemde interview dat met feiten komen niet werkt, maar dat doorvragen de beste manier van interviewen is. „[…] wat ik wel ontdekt heb: kom je met feiten, dan interpreteren ze die op hun eigen manier. Vragen, vragen, vragen, dat is het beste. Uiteindelijk ontstond er sympathie. En was er ontroering.”

In hetzelfde interview pleit hij er ook voor om complotdenkers niet weg te zetten als gekkies of wappies. „Dan kan het escaleren, luister naar hun verhaal. De mens is geneigd te geloven in dingen die we niet direct kunnen bewijzen. In karma. In God. Dat is net zo niet-verifieerbaar als een complot.”



Vroeger vonden we andersdenkenden leuk/interessant en lieten we ze in hun waarde. Tegenwoordig zijn ze dom, of zelfs gevaarlijk en moeten ze bestreden worden.

Ik vind dat een hele enge ontwikkeling. #decomplotten pic.twitter.com/5kNpc4Ic4t — Saskia Kapitän ⚓️ (@huhesas) April 13, 2021

De eerste aflevering van Filemon en de Complotten is terug te kijken via de NPO.