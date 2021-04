Opening hoger onderwijs gaat wel door, op 26 april

Studenten aan hogescholen en universiteiten hebben geluk. Voor hen gaan de eerder aangekondigde versoepelingen wél door. Vanaf 26 april kunnen ze weer fysiek onderwijs volgen, met beperkingen. Dat laten Haagse bronnen weten.

Net als scholieren op middelbare scholen, kunnen studenten in het hoger onderwijs binnenkort een dag per week naar colleges. Wel moeten ze zich vooraf testen en zich aan alle geldende regels en adviezen houden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

1 dag in de week. Hoger onderwijs krijgt sneltesten en moet zelf uitzoeken hoe dit bij personeel en studenten terecht komt. Sneltesten op locatie is niet de bedoeling. Sneltesten is niet verplicht om toegang te krijgen. — Chook #stayhome! (@Honcoek) April 12, 2021

‘Onacceptabel als versoepelingen voor onderwijs niet doorgaan’

Gisteren besloot het kabinet in het Catshuis om binnenkort niet te versoepelen. Een aantal versoepelingen waren al bekendgemaakt, zoals de opening van terrassen en winkels, maar die stellen ze nu een week uit. Ingewijden zeggen dat de voorwaardelijke heropening van het hoger onderwijs daar echter niet bij hoort.

En dat is maar goed ook, want volgens de studentenvakbond LSVb zou het „onacceptabel” zijn als de heropening van hogescholen en universiteiten opnieuw zou worden uitgesteld. Ook de Vereniging Hogescholen zei ervan uit te gaan dat de versoepelingen voor het hoger onderwijs wel gewoon doorgaan.

Lyle Muns, voorzitter van de LSVb, zegt dat de bond het kabinet aan zijn belofte houdt. „De sneltesten staan klaar om verspreid te worden. Het is hoe sneller hoe beter, want het schooljaar loopt op zijn einde. Op een gegeven moment is het zomervakantie en dan heeft het geen zin meer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Studenten sinds half december alleen maar achter hun laptop? Sorry hoor, maar de meeste studenten volgensmij al sinds 13 maart vorig jaar. Want dat onderwijs aan t begin van dit collegejaar was vooral gericht op eerstejaars….. pic.twitter.com/wXZqmemx9W — KARINKE ZELDENRUST (@karinke__) April 12, 2021

Hbo’ers vinden snel baan

Nog een lichtpuntje voor studenten aan het hbo: zij kunnen meestal snel aan de bak. Negen op de tien mensen die hbo-onderwijs volg(d)en, vinden namelijk na drie maanden al een baan. Voor 78 procent van hen is dat op minimaal hbo-niveau, 59 procent heeft een vast contract. Dat maakte de Vereniging Hogescholen bekend na onderzoek.

„Ondanks de coronapandemie deden afgestudeerde hbo’ers het in 2020 goed. Ze blijken uiterst weerbaar op de snel veranderende arbeidsmarkt. De cijfers bevestigen dat de vraag naar hoger opgeleiden stijgt”, aldus de koepelorganisatie.

Het gemiddelde uurloon van mensen met een hbo-diploma steeg van 16,04 euro in 2019 naar 16,99 euro in 2020. Voor studenten die een culturele studie doen (of hebben gedaan), is het minder rooskleurig: vorig jaar zat 8,7 procent van de afgestudeerden binnen de hbo-sector kunst werkloos thuis. Een jaar eerder was dit 4,7 procent.