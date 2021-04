Halsema wil dat overheid terrassen opent vanwege drukte in parken

De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, roept de overheid op om meer buitenruimtes, zoals terrassen, maar ook dierentuinen weer te openen. Dat zei de burgemeester vrijdagavond in een uitzending van Beau. Ze denkt dat het openen van meer buitenruimtes zorgt voor minder chaotische situaties in parken. Daar is het nu vaak veel te druk.

Zo was het, vanwege het mooie weer afgelopen week, in het Amsterdamse Vondelpark erg druk. Toen de politie het park ontruimde, zorgde dit voor onrust. Meerdere mensen gooiden met glazen flessen naar de politie. Ook werden er twee mensen aangehouden. „Het gaat om zulke groten getale, dat je niet kunt verwachten dat de gemeente, de politie en de handhavers orde kunnen houden”, zegt Halsema over de drukte in de parken.

Steeds minder begrip

Volgens Halsema is er steeds minder begrip voor de landelijke maatregelen van de regering, ook bij lokale bestuurders. De reden om de horeca te sluiten, vanwege de drukte die het in steden zou veroorzaken, is volgens de burgemeester achterhaald. „Die drukte is er toch wel, op de terrassen kan het nog in goede banen worden geleid. Ik zie veel liever dat mensen een beetje geordend op een terras gaan zitten omdat de horeca echt wel oplet in plaats van met duizend mensen in het Vondelpark.”

Volgens de burgemeester moeten andere buitenruimten weer open om groepsvorming tegen te gaan. Ze noemde de Amsterdamse dierentuin Artis en de Hortus Botanicus als voorbeeld. Uitbaters van cafés zeggen als maanden dat ze op een veilig manier open kunnen.

Niet zomaar van het slot

Wel benadrukte de burgemeester dat ze de gezondheidscrisis niet relativeert en dat ze niet vindt dat alles zomaar van het slot kan. „Heropeningen moeten verantwoord gebeuren. Maar je moet wel zorgen dat de regels en het leven een beetje op elkaar aansluiten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.