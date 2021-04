‘Negatieve coronatest straks verplicht voor dagje uit’

Een coronatestje doen voor je in een achtbaan stapt of de giraffen kunt bewonderen? Dat lijkt er nu toch echt aan te komen. Het kabinet overweegt volgens ingewijden een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs als extra entreekaartje voor pretparken, musea en dierentuinen.

De afgelopen maanden konden the lucky few naar een concert van Dré Hazes, een dancefeest en werden er twee festivals georganiseerd. Daarmee wil de organisatie Fieldlab Events kijken of de evenementensector op één of andere manier weer open kan.

Verplicht testen of vaccineren

Nu de testresultaten bekend zijn, blijkt dat er met een negatieve coronatest een prima feestje gebouwd kan worden, meldde de organisatie. Inmiddels lopen er verschillende pilots in dierentuinen en musea. Het kabinet overweegt om een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te verplichten voor musea, dierentuinen en pretparken als ze straks weer open gaan.

Dat melden bronnen uit de politiek en vrijetijdssector aan BNR. Op dit moment loopt er al een grootschalige proef met toegangstesten bij tientallen attracties door heel Nederland. Wanneer de doorstroomlocaties, plekken die mensen al bewegend bezoeken, open gaan, is niet bekend.

Pretparken niet blij

Volgens ingewijden is de overheid van plan om bij die heropening over een tijdje de CoronaCheck-app in te zetten en te verplichten. Daar staan de locaties zelf overigens niet allemaal om te springen, vooral de Club van Elf laat van zich halen. Van deze branchevereniging zijn 23 verschillende dagattractiebedrijven lid. Ook Walibi Holland is niet voor de testplicht.

Geld voor sneltesten niet te volgen

Rondom dat testen voor een dagje uit is overigens ook het één en ander te doen, vooral op het financiële vlak. Follow The Money dook in hoe de sneltesten voor evenementen en dagjes uit precies worden opgetuigd.

Volgens het onderzoeksplatform stort het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een luttele 925 miljoen euro in een private stichting. Met dat geld kunnen de sneltesten worden geregeld. Follow The Money meldt dat dit hoogst ongebruikelijk en niet transparant is. De stichting kan het bedrag naar eigen inzicht spenderen. Ook ontbreekt alle toezicht op de besteding van dit bedrag. De opdracht is ook nog eens niet aanbesteed, wat in strijd is met de wet.

Nederland weer open

De stichting Open Nederland moet Nederland de komende maanden weer van het slot halen. Met behulp van 400.000 sneltesten per dag moeten Nederlanders binnenkort weer naar het museum, de dierentuin of de bioscoop kunnen.

Voor deze klus heeft het kabinet 925 miljoen euro uitgetrokken. Dat geld krijgt de stichting Open Nederland volledig tot haar beschikking, zo bevestigt een woordvoerder van VWS. De stichting staat los van de overheid en kan volledig naar eigen inzicht bepalen hoe het geld wordt besteed.