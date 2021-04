Dit zou de uitslag zijn als de verkiezingen nu waren

Slechts nieuws voor de VVD als er mogelijk toch nieuwe verkiezingen komen. Als we nu naar de stembus mochten, zou de partij van Mark Rutte uitkomen op 28 zetels, in plaats van 34. Ze verliezen er dus zes. Dat stelt Maurice de Hond, die grotendeels gisteren bijna 4000 mensen ondervroeg.

Het zal je niet verbazen, maar die zetelvermindering komt volgens De Hond door het hele gedoe rond de verkenning en ‘functie elders’. Rutte overleefde het Kamerdebat daarover maar net aan. Toen ging het vooral om wie CDA’er Pieter Omtzigt had benoemd, en Rutte, Kaag en Hoekstra ontkenden stellig dat zij dat waren. Kaag en Hoekstra spraken de waarheid, Rutte zei achteraf (toen de aap uit de mouw kwam) dat hij het was vergeten.

Wel gaf Rutte zelf toe dat hij Omtzigt had benoemd, na een mysterieus telefoontje. Daarop diende de oppositie een motie van wantrouwen in, zijn beoogde coalitiepartners D66 en CDA kwamen met een motie van afkeuring.

Zetels voor andere partijen

Ook bij andere partijen is er een verschuiving merkbaar. Zo klimt D66 van 24 naar 25 zetels, daalt de PVV van 17 naar 16 en JA21 krijgt er twee zetels bij.

SP, PvdA, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, SGP, DENK, 50PLUS en BIJ1 zouden hetzelfde aantal zetels krijgen. FVD, Volt, PvdD en BBB winnen één zetel.



De peiling van vandaag laat goed zien welke aardbeving er donderdag op het Binnenhof heeft plaatsgevonden.https://t.co/1wWHld5Eqh pic.twitter.com/HXBTaN6l8M — Maurice de Hond (@mauricedehond) April 4, 2021

Driekwart VVD-kiezers: ‘Rutte kan aanblijven’

De Hond vroeg de deelnemers aan de enquete ook hoe zij over de twee moties zouden stemmen, als ze in de Tweede Kamer zaten. Ruim de helft (54 procent) van de Nederlanders had dan voor de motie van wantrouwen gestemd, 26 procent ook voor de motie van afkeuring. Onder Rutte’s kiezers zou 37 procent ook voor één van de twee moties gestemd hebben. 20 procent van de Nederlanders zou voor geen van de twee moties gestemd hebben.

Ook is de deelnemers gevraagd of de partij waarop ze gestemd hebben aan een nieuw kabinet zou moeten meedoen als Rutte premier zou worden. Bij de partijen die op dit moment in het kabinet zitten (CDA, D66 en ChristenUnie), vindt een meerderheid van niet. Bij D66 vindt 68 procent dat hun partij niet met Rutte in een kabinet moet willen, bij CDA en ChristenUnie is dat 57 procent. Maar bij de stemmers van JA21 is Rutte als premier wél een optie. 51 procent van hen vindt het prima als de partij met de demissionair premier gaat regeren. Ruim driekwart van de VVD’ers vindt dat Rutte kan aanblijven als premier.