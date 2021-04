Drie maanden geleden begonnen we met vaccineren, hoe gaat het nu?

Begin januari, zo’n drie maanden geleden, begonnen we in Nederland met vaccineren. Nog drie maanden verder, en het grootste deel van de bevolking zou in elk geval een eerste prik moeten hebben gehad. Maar gaat ons dat lukken? Wat is de huidige staat van de vaccinatiecampagne? Een aantal feiten:

Beschikbare vaccins

Op dit moment zijn er in Nederland drie vaccins beschikbaar. Comirnaty van Pfizer en BioNTech, Vaxzevria van AstraZeneca en het vaccin van Moderna. Het middel van AstraZeneca wordt even minder gebruikt, uit voorzorg wegens mogelijke bijwerkingen. Het is nu de tweede keer dat er een pauze wordt ingelast voor dat middel.

Rond half april komt er een vierde vaccin bij: van farmaceut Janssen uit Leiden. Dat middel is al goedgekeurd en slechts één prik is genoeg. Later dit jaar volgen mogelijk nog vaccins van CureVac, Sanofi en Novavax, en begin volgend jaar komt er wellicht een vaccin van Valneva bij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het @MinVWS heeft besloten om het #vaccineren met #AstraZeneca te pauzeren tot en met woensdag voor personen onder de 60 jaar (geboren in 1961 of later). Woensdag wordt na onderzoek een nieuwe afweging gemaakt over de inzet van AstraZeneca. ➡️https://t.co/UZQhCADykG pic.twitter.com/wkvK9SCzJR — RIVM (@rivm) April 2, 2021

Volgorde van vaccineren

Kwetsbare mensen en zij die voor ze zorgen kwamen in januari eerst aan de beurt. Inmiddels is een groot deel van die groep ingeënt, de meeste 80-plussers en mensen die in de langdurige zorg werken in ieder geval wel. Op dit moment zijn 75-plussers en de laatste groep zorgmedewerkers aan de beurt bij de GGD. Huisartsen vaccineren andere groepen, bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas.

In ziekenhuizen komt weer een andere groep aan bod. Daar worden nu mensen gevaccineerd die vanwege bestaande medische problemen groot risico zouden lopen bij een coronabesmetting. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met bloedkanker, nierfalen of een aangeboren afweerstoornis, en mensen die net een orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie hebben gehad.

Mensen die geboren zijn in 1947 of 1948, en dit jaar dus 73 of 74 worden, kunnen binnenkort een afspraak maken voor een vaccinatie. Mensen uit 1949, 1950 en 1951 krijgen ook een dezer dagen een uitnodiging op de mat. Thuiswonende ouderen die niet mobiel zijn krijgen de huisarts over de vloer. Zij kunnen namelijk niet zelf naar een vaccinatielocatie.

Eind april of begin mei zijn 65- tot 70-jarigen aan de beurt en mensen van 60 of net iets ouder. Daarna krijgen vijftigers en mensen met iets minder grote medische risico’s, zoals diabetes of chronische hartklachten, een uitnodiging. Uiteindelijk volgen de andere volwassenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben je geboren in 1947 t/m 1951, dan ontvang je binnenkort van ons een uitnodiging voor een #coronavaccinatie. De uitnodigingen worden verspreid over de komende 2,5 week verstuurd. De volgorde van uitnodigen binnen de leeftijdsgroep is van oud naar jong. 📬https://t.co/NvRetMXLcA pic.twitter.com/D7d1tO6oQ4 — RIVM (@rivm) April 2, 2021

Totaal aantal (gezette) vaccinaties

Er zijn in totaal nu zo’n 2,7 miljoen vaccinaties gezet, schat de overheid. Dat betekent niet dat er ook zoveel mensen geheel gevaccineerd zijn, want bij vrijwel alle vaccins die nu gebruikt worden, zijn twee prikken nodig. Deze week worden er nog eens 433.000 prikken gezet, vorige week waren dat er 280.000 en de week daarvoor 210.000. Het tempo wordt dus steeds hoger.

De overheid wil dat er binnenkort een miljoen mensen per week een vaccinatie krijgen. In totaal zijn er zo’n 14 miljoen mensen die gevaccineerd kunnen worden. Kinderen worden voorlopig niet gevaccineerd.

Aantal doses

Een cruciaal aspect van het vaccinatietempo is hoeveel doses we hebben. Zijn er meer doses, dan kan er ook sneller gevaccineerd worden. Maar Nederland heeft tot nu toe minder doses gekregen dan de bedoeling was. De meest recente cijfers lopen tot aan afgelopen zondag. Toen waren ruim 3,6 miljoen doses binnengekomen, dat hadden er 4,5 miljoen moeten zijn.

Pfizer/BioNTech levert veel en betrouwbaar, Moderna levert nog niet veel maar wel regelmatig, en elke levering is groter dan de vorige. Vooral AstraZeneca lijkt moeilijk te doen. De enge keer leveren zij veel, de andere keer weinig. Soms blijkt pas op het laatste moment dat er toch minder vaccins komen dan was aangekondigd. Dat maakt het heel moeilijk om afspraken te plannen.

In de aankomende drie maanden zouden we in totaal 16,8 miljoen doses moeten krijgen. Dat is ruim vier keer zo veel als in de afgelopen maanden is geleverd. Ongeveer 10 miljoen mensen zouden kunnen worden ingeënt als die leveringen lopen zoals gepland. En in juli, augustus en september zouden nog eens 30,1 miljoen doses moeten komen. In oktober, november en december staat de levering van 22,2 miljoen doses gepland. Begin volgend jaar moeten nog 10,9 miljoen doses arriveren. In totaal heeft Nederland dan 84,5 miljoen doses gekregen. Dat kan nog veranderen bij nieuwe bestellingen.

Einddatum

Wanneer zijn we dan klaar met vaccineren? Dat weet eigenlijk niemand. Deels komt dat omdat het niet bekend is hoelang het vaccin beschermt. Maar Hugo de Jonge heeft al vaker gezegd dat het grootste deel van de volwassenen in juli in ieder geval één keer gevaccineerd is.