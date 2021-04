Ook Rutte zelf wil door als leider: ‘Ik ben strijdbaar’

VVD-leider Mark Rutte wil aanblijven, ondanks de partijen die zeggen niet met hem in een kabinet te willen. „Ik ben strijdbaar”, zegt hij tegen de camera’s van de NOS en RTL Nieuws. Dat nu ook zijn coalitiegenoot Gert-Jan Segers van de ChristenUnie niet met hem in een nieuw kabinet te willen stappen, verandert daar niets aan.

„Met Gert-Jan Segers heb ik de afgelopen jaren zo goed samengewerkt.” Rutte wil het gesprek over de formatie „op de inhoud” voeren. De partijen die tot een regeerakkoord komen, gaan er zelf over wie ze naar voren schuiven voor ministersposten, en ook het premierschap, zegt de VVD-voorman.

VVD-top: ‘Rutte heeft onze volledige steun’

Waar de VVD-leider in ieder geval op kan rekenen, is de steun van zijn partij. „Mark Rutte heeft onze volledige steun”, zeggen partijvoorzitter Christianne van der Wal en waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans. „Mark is de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst”, zeggen Van der Wal en Hermans.

Ze benadrukken dat iemand die zo lang regeert „niet zonder fouten” blijft. „Waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf, zo hebben we hem de afgelopen jaren ook leren kennen.”

Formeren gaat verder na Pasen

Na een korte Pasen-pauze gaat het formeren en verkennen weer verder. Dinsdagochtend, om 11.00 uur, komen de fractievoorzitters weer samen. Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt hen dan in de Rooksalon in het Tweede Kamergebouw. Ze praten dan over het profiel van de informateur, die zich buigt over het vormen van een regeringscoalitie.

Na het opstappen van de nieuwe verkenners, Tamara van Ark en Wouter Koolmees, zou er eigenlijk een nieuwe verkenner aangesteld worden. Een die minder dicht bij de partijen staat. Zo’n verkenner doet de eerste gesprekken, een informateur gaat daarna aan de slag. Maar nu moet de informateur dus helemaal vanaf punt 0 beginnen.

In het aangepaste voorstel staat dat „de ontstane politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke informateur met een grotere afstand tot de actuele politiek.”