Rutte wil zijn bron niet onthullen en Kamer verontwaardigd: ‘Schoffering’

Mark Rutte ligt onder vuur. In de Tweede Kamer wordt ziedend gereageerd op zijn verklaringen dat hij zich het gesprek met de verkenners verkeerd herinnerde. Ook wil hij z’n bron niet prijsgeven. Ook dit wekt woede op.

VVD-leider Mark Rutte wil ondanks druk van de Tweede Kamer niet de bron prijsgeven die hem vanochtend informatie gaf over het verslag dat was gemaakt over zijn gesprek met de oude verkenners. Alle andere partijen drongen er bij hem op aan dit toch te doen.

Rutte over telefoontje

Thierry Baudet stelde de vraag, waardoor Rutte nu in het nauw is gedreven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Baudet stelt hier messcherpe vraag. Wanneer wist Rutte van de aantekeningen? Antwoord: “Vanochtend om half acht hoorde ik het via-via. Kan de bron niet onthullen…” #verkennersdebat #ruttecrisis #omtzigtgate — Fons Lambie (@fonslambie) April 1, 2021

„Ik kreeg vanmorgen om half acht een niet gevraagd telefoontje van iemand die via via had gehoord dat ik Pieter Omtzigt toch had genoemd. Ik ga deze bron niet onthullen. Bij verdere vragen erover, zal ik niet nader ingaan op die bron”, zegt Rutte in het debat naar aanleiding van de vraag. Volgens hem heeft het bericht hem ook geen voordeel opgeleverd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Update | De Tweede Kamer wil hoe dan ook weten wie de bron is van Rutte die hem vertrouwelijke informatie toespeelde. Maar Rutte houdt zijn poot stijf, ziet @TvanGroningen: 'Hij staat zover in een hoek, hij graaft zich alleen maar verder in.' pic.twitter.com/IrDnwN8m3W — BNR Nieuwsradio (@BNR) April 1, 2021

Kamerleden over Rutte

Partijen in de Kamer zetten zware druk op de VVD’er om de bron toch prijs te geven. De fractievoorzitters reageerden verontwaardigd op de houding van Rutte. „Dit is onacceptabel”, zei Baudet. Hij wil dat de nieuwe verkenners, Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66), naar de Kamer komen om uitleg te geven over het lek.

Volgens Lilian Marijnissen van de SP speelt Rutte „hoog spel”. De houding van Rutte „bemoeilijkt de kabinetsformatie”, waarschuwde Jesse Klaver (GroenLinks). Hij vindt het gebeuren „onacceptabel”, omdat alle partijen in de verkenning over dezelfde informatie moeten beschikken.

DENK-leider Farid Azarkan noemt het een „schoffering van de Tweede Kamer”, Joost Eerdmans van JA21 waarschuwde hem dat de waarheid toch boven water komt. Partijen stellen voor om desnoods het „verkenningskantoor overhoop te halen” om erachter te komen.

D66-leider Sigrid Kaag deed een voorzichtiger voorstel. „Is er toch nog een manier waarop hij de naam kan delen, op een degelijke en vertrouwelijke manier”, opperde zij tegenover Rutte. Hij zou daar later in het debat op kunnen terugkomen, stelt zij voor.

„Kijk toch wat u wel kan delen”, dringt Hoekstra aan in het debat. Hij vraagt een „eerlijk antwoord” over de gang van zaken van donderdagochtend. „Ik snap de gevoeligheid wel”, zei de CDA-leider, „Maar deze discussie werpt een schaduw over het vervolg van heb ik jou daar.” Hij doelt op de voortzetting van de verkenning, die voorafgaat aan de formatie van een nieuw kabinet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.