VVD-top: ‘Mark Rutte heeft onze volledige steun’, roep om #Rexit wel steeds luider

Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer heeft aangegeven dat ze niet willen regeren met VVD-leider Mark Rutte. Toch blijft zijn partij hem steunen. Maar in de maatschappij wordt de roep om een Rexit, oftewel een Rutte-exit, steeds luider.

„Mark Rutte heeft onze volledige steun”, zeggen partijvoorzitter Christianne van der Wal en waarnemend fractievoorzitter Sophie Hermans. „Mark is de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst”, zeggen Van der Wal en Hermans.

Ze benadrukken dat iemand die zo lang regeert „niet zonder fouten” blijft. „Waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf, zo hebben we hem de afgelopen jaren ook leren kennen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voor wat het waard is. Uit @EenVandaag bleek gisteren nog dat 80% van de VVD kiezers achter Rutte staat. Hij won de verkiezingen dik. Dan is het ook tikkie bizar voor die partij om de leider nu even in te ruilen #dagkoersen — Arjan Noorlander (@noorlanderarjan) April 3, 2021

CU: ‘Niet met Rutte in kabinet’

Dat statement komt niet zomaar uit de lucht vallen, want eerder vandaag zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers tegen het Nederlands Dagblad dat hij niet opnieuw in een kabinet wil met Rutte. VVD, prima, maar dan zónder Rutte. De ChristenUnie en haar coalitiepartners waren donderdag de enige die niet voor een motie van wantrouwen tegen de demissionair premier stemden. Coalitie én oppositie schaarden zich achter een motie waarin de opstelling van Rutte in de verkenning werd afgekeurd. Alleen de VVD zelf stemde tegen.

Dat zoveel partijen weigeren deel uit te maken van een coalitie met de VVD-leider, maakt de kabinetsformatie een ingewikkelde puzzel. Maar de VVD, die de verkiezingen won met een campagne die om Rutte zelf draaide, denkt er niet aan haar leider aan de kant te zetten.

#Rexit

Die roep om een Rexit is niet nieuw. #Rexit ontstond op Twitter, en is een eigen leven gaan leiden. In begin 2019 vonden mensen het al tijd voor zo’n exit van Rutte. Ook Geert Wilders van de PVV doet mee en laat weten dat het nu echt tijd is voor Rutte om op te stappen. „Nederland is zijn leugens meer dan zat.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer wordt deze website bijgewerkt met #Rutte? Leuk overigens om #Rexit trending te zien. Ik gebrukte de hashtag al in 2019.https://t.co/j3odAAkx50https://t.co/Z1JK66X1gF — Floor Roeper (@fuckroeper) April 3, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het net sluit zich rond #Rutte.

Als hij ook nog maar iets om zijn eigen partij en een bestuurbaar Nederland geeft dan zet hij zijn eigen persoonlijke belangen opzij en stapt hij nu op als premier en als partijleider. Nederland is zijn leugens meer dan zat.#Rexit — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 3, 2021

Als iemand een verliest lijdt – en dat is het debat en de nasleep daarvan toch wel voor Rutte – heb je te maken met verschillende fases. Ontkenning, woede, onderhandelen en ten slotte acceptatie, om er slechts een paar te noemen. Op Twitter schrijven mensen dat ze nu vooral wachten op de onderhandelingsfase. „Misschien krijgen we toch nog allemaal die 1000 euro van hem.” 1000 euro voor elke werkende Nederlander is een verkiezingsbelofte die de demissionair premier namelijk al lange tijd niet kan waarmaken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wacht op de fase van Bargaining. Misschien krijgen we toch nog allemaal die 1000 euro van hem. #Rexit — Jesse Campfens (@HeartshineMusic) April 3, 2021

‘Rutte, stap op als premier’

Veel andere mensen proberen Rutte direct aan te spreken (via het internet, dan). Zo schrijft iemand: „Rutte, stap op als premier van ons mooie land.” Iemand anders richt zich toch liever tot Kaag en Hoekstra: „Sigrid Kaag, tijd voor nieuw leiderschap. Wopke Hoekstra, tijd om door te pakken. Doe het juiste. Maak een eind aan Ruttedoctrine.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is tijd voor een #Rexit. Het is niet dat dit erger is dan de toeslagenaffaire, maar het is een opstapeling van fouten en leugens van Rutte. Rutte, stap op als premier van ons mooie land. — Rick 🇳🇱🇪🇺 (@rick_tweets) April 3, 2021

https://twitter.com/verasdfghjkl/status/1378364792453406723