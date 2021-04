Rutte herinnerde het zich verkeerd en oppositie reageert ziedend

Mark Rutte heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij zich het gesprek met de verkenners verkeerd herinnerde. Hij kan op veel gehoon rekenen vanuit de oppositie. Ook Hoekstra vindt het er zijne van.

Rutte zei vorige week dat hij in zijn gesprek met de verkenners niet over Omtzigt sprak. „Uit het verslag blijkt dat het wel over hem is gegaan. Dat roept terecht veel vragen op. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd, en betreur dat ten zeerste”, aldus Rutte. Zijn verklaring kwam Rutte op hoongelach uit de Tweede Kamer te staan, maar de premier hield er aan vast.



‘Pinokkio-neus’ van Rutte

„Ik weet werkelijk niet wat ik hoor”, zei SP-leider Lilian Marijnissen. „Ik heb de afgelopen uren gedacht: welke verdediging zal hij brengen? Maar dat hij geen herinneringen heeft en naar eer en geweten heeft gehandeld, had ik niet kunnen bedenken. Hoe ziet hij zelf nog dat hij geloofwaardig verder kan?” PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen noemde de verdediging „ontluisterend”. Volgens PVV-boegbeeld Geert Wilders „weet heel Nederland dat Rutte het woord ‘waarheid’ niet eens kan spellen”. Hij weet wel wat er nu moet gebeuren.

Verschillende partijen willen dat Rutte opstapt als premier. In het debat zal al snel worden gestemd over een motie van wantrouwen tegen de premier, ingediend door Wilders. De oppositieleider vindt dat Rutte inmiddels een heeft. Hoe kan de minister-president nog geloofwaardig door?” vragen ook Marijnissen en Ploumen zich af.

Volgens Jesse Klaver gebruikte Rutte een bekende strategie, waarin Rutte over zijn herinnering begint. „Rutte zegt ‘I’m not a crook‘ en dan weten we wat dat betekent”, zei de GroenLinks-leider in verwijzing naar de Amerikaanse president Richard Nixon. Rutte zei in het debat steeds opnieuw: „Ik heb niet gelogen”. Klaver gaf de demissionair premier een „bescheiden advies: wees eerlijk”.

‘Rutte kan niet verder’

„Rutte kan niet verder”, vindt ook Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Ook zij noemt het geheugen van premier Rutte, waarover het al ging in de nasleep van de affaire rond burgerdoden in de Iraakse stad Hawija en het opstappen van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken. „Óf je kent het verschil niet tussen een leugen en de waarheid, óf je hebt een dermate slecht geheugen dat je je voor het land belangrijke dingen niet meer herinnert”, aldus Ouwehand in het debat.

Hoekstra

Ook Wopke Hoekstra uit z’n twijfels. „We zijn nu twee weken bezig en wat een totale rotzooi is het geworden”, vatte Hoekstra de gang van zaken samen. „Binnen die rotzooi hebben we de discussie al een week wie wat gezegd heeft.” De CDA-voorman kan zich nog voorstellen dat je „trivialiteiten vergeet, dat begrijpt elke televisiekijker. Maar niet de hoofdlijn: die kon ik teruglezen in het verslag. Hoe kan hij dit niet reproduceren?”

Kaag

D66-leider Sigrid Kaag bespeurt „een patroon van vergeetachtigheid” bij haar VVD-tegenhanger Mark Rutte. Zij wil van hem weten hoe hij denkt de schade denkt te repareren die ontstaan is door de chaos in de formatieverkenning, en hoe hij denkt het geschonden vertrouwen te herstellen.

Ook op social media komt Rutte er niet goed van af.



