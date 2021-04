Reacties op Rutte in Nieuwsuur: ‘Judaskus van CU tijdens paasweekend’

De Rutte-saga (blijft-ie wel, blijft-ie niet), is nog lang niet voorbij. Gisteren kwamen VVD-prominenten naar voren met een flinke steunbetuiging aan de demissionair premier en ook Rutte zelf wil blijven. In Nieuwsuur kwamen een paar VVD’ers aan het woord.

Uri Rosenthal, Gert-Jan Oplaat en Melanie Schultz van Haegen deden hun duit in het zakje over de hele situatie rond hun leider. Hoe moet het volgens hen namelijk met de formatie? Volgens oud VVD-Kamerlid Oplaat is Rutte „te veel beschadigd om nog goed te kunnen onderhandelen”.

Oplaat noemt het ook een „absoluut dieptepunt” dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers heeft gezegd dat hij wel met de VVD wil regeren, maar niet met Rutte. „Precies in het paasweekend geeft ChristenUnie de Judaskus aan Mark Rutte”, zo omschrijft hij het.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We spraken VVD'ers @rosenthal_uri, Gert-Jan Oplaat en Melanie Schultz van Haegen. Oplaat vindt dat Rutte te veel beschadigd is om nog goed te kunnen onderhandelen in de formatie. #Nieuwsuur pic.twitter.com/p6vsDSsPrG — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) April 3, 2021

Oplaat: ‘Rutte moet stap opzij doen’

„Rutte is iemand die altijd met hart en ziel voor het land ging”, steunt oud-minister Schultz van Haegen de demissionair premier. „Maar hij heeft ook eigenlijk altijd alle coalitiepartners beschermd.” Ze zegt dat Rutte het VVD-belang vaak onder het totaalbelang plaatste en dat het haar pijn doet dat hij nu „zo alleen” komt te staan in de Kamer.

Maar het kwaad is al geschied: Rutte staat er zo goed als alleen voor. Er zijn nog maar een paar partijen die er mogelijk voor openstaan om met hem te regeren. En daar win je geen meerderheid mee. Oplaat vindt dan ook dat Rutte een stap opzij moet doen. „Het zou in het belang zijn van de VVD als Mark Rutte plaats maakt voor een andere onderhandelaar”, zegt hij. „Anders moet hij veel te veel weggeven.” Volgens het oud-Kamerlid is het moment gekomen voor Rutte om „wat anders” te gaan doen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die #VVD-prominenten moeten niet zo zeuren. Mark #Rutte is nog steeds (dementionair) minister-president. Het gaat om de samenwerking in een nieuw te vormen kabinet na Rutte III. Als de VVD vasthoudt aan Rutte, dan kan men al snel nieuwe verkiezingen gaan voorbereiden. #Nieuwsuur — Johan Scholten 🇪🇺 💚 🌈 (@JohanScholten12) April 3, 2021

2 miljoen stemmen

Toch is Schultz van Haegen het daar niet mee eens. Ze benadrukt het aantal stemmen dat hij heeft gekregen – 2 miljoen. „Dat betekent dat mensen die stem op hem persoonlijk hebben uitgebracht.” Het is volgens haar niet eerlijk dat iemand een fout begaat, excuses maakt en dan alsnog weg moet. Oplaat zegt dat die mensen niet op de persoon Mark Rutte hebben gestemd, maar op de uitgangspunten van de VVD.

„Die mensen moeten beloond worden en dat kan alleen maar door iemand die sterk staat in de onderhandelingen”, zegt Oplaat. Rutte zou het volgens hem niet voor elkaar kunnen boksen om tijdens de onderhandelingen vast te houden aan de VVD-standpunten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dus vóór de verkiezingen was het verwijt dat de #VVD de verkiezingen alleen maar over #MarkRutte liet gaan en nu zegt iemand bij #Nieuwsuur dat 2 miljoen mensen niet op de persoon Rutte maar op de VVD hebben gestemd. #PickAFuckingLane #PalAchterRutte — Aronofsky1978 (@aronofsky1978) April 3, 2021

Volgens Schultz van Haegen is het vooral „tijd om verder te gaan”. Speculeren over nieuwe verkiezingen of een nieuwe leider is niet aan de orde, zegt ze. „Het hele land heeft aangegeven dat brede midden te steunen, en dat moeten ze dan ook maar doen met elkaar.”

Ten slotte komt oud-minister Rosenthal nog even aan het woord: „Ik zie uit naar het moment op het bordes voor het Koninklijk paleis, waar de ministers van Rutte IV zullen staan. Met heel duidelijk dat brede midden, tezamen op dat bordes.” Vanaf dinsdag, na Pasen, komen de fractievoorzitters weer samen bij Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze praten dan over een informateur. Of dat brede midden er komt, met of zonder Rutte, zal dan beetje bij beetje duidelijk worden.

Wil je de uitzending van Nieuwsuur terugkijken? Dat doe je hier.