Fabriek gooide 15 miljoen doses coronavaccin weg, Amerikaanse overheid grijpt in

In de Verenigde Staten heeft de overheid ingegrepen bij een fabriek waar coronavaccins gemaakt worden. Daar zijn namelijk eerder 15 miljoen doses van het Johnson & Johnson-vaccin weggegooid, na een fout tijdens het productieproces. Dat meldt The New York Times.

Nu krijgt farmaceut Johnson & Johnson zelf de touwtjes in handen. AstraZeneca moet een andere fabriek zoeken om hun vaccins te produceren, dat mag daar niet meer.



15 miljoen doses vernietigd

De fabriek, eigendom van Emergent BioSolutions, produceerde vaccins voor AstraZeneca en Johnson & Johnson. Maar het bedrijf haalde de ingrediënten van de twee verschillende coronavaccins door elkaar. Na die fout zijn 15 miljoen doses vernietigd.

Deze ingreep moet voorkomen dat zulke fouten nog eens gebeuren. Dat melden twee hoge federale gezondheidsfunctionarissen. Johnson & Johnson, dat verantwoordelijk is voor de productie van het in Leiden ontwikkelde coronavaccin (Janssen), bevestigde de veranderingen.

Vertrouwen in coronavaccin

The New York Times schrijft dat federale functionarissen bang zijn dat de fout het vertrouwen van de bevolking in de coronavaccins zal aantasten. Juist daarom grijpen ze nu hard in. AstraZeneca laat in een verklaring weten dat het samen met de Amerikaanse overheid op zoek gaat naar een alternatieve productielocatie.

De distributie van het vaccin van Johnson & Johnson is nu aanzienlijk vertraagd. Daarnaast is de productiefout erg pijnlijk voor de farmaceut. In de VS hoopten ze namelijk dat het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan één prik voldoende is, het vaccinatieprogramma in de VS aanzienlijk zou gaan versnellen.



Versoepelde regels voor gevaccineerden

Wie in de VS op reis wil en al gevaccineerd is, hoeft zich aan minder strenge regels te houden. Niet-essentiële reizen worden nog steeds afgeraden, maar gevaccineerde reizigers hoeven zich bij binnenlandse reizen niet meer voor en na een reis laten testen. Daarnaast hoeven ze ook niet in quarantaine, mits ze een mondkapje dragen en afstand houden. Bij internationale reizen is dit afhankelijk van de lokale autoriteiten.

De regeling is vooral voor gevaccineerde grootouders, zodat zij weer het vliegtuig kunnen pakken om op bezoek te gaan bij hun kleinkinderen. „Vaccins kunnen ons helpen terug te keren naar de dingen die we leuk vinden in het leven, dus we moedigen elke Amerikaan aan om zich te laten vaccineren zodra ze de kans krijgen”, zegt CDC-directeur Rochelle Walensky.