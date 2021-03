Versoepelingen van de maatregelen zitten er nog even niet in

De kans dat er op de coronapersconferentie van aanstaande maandag versoepelingen worden aangekondigd, is klein. Vandaag overleggen de betrokken ministers op het Catshuis met RIVM-baas Jaap van Dissel.

Ingewijden noemen het „niet waarschijnlijk” dat er uit dat overleg nieuwe versoepelingen rollen. Afgelopen week temperden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus de de verwachtingen al, door te zeggen dat er een kleine kans dat de terrassen de komende week weer open kunnen. Zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken ook dat er „waarschijnlijk geen ruimte is” voor versoepelingen.

Met hoge prio op de lijst

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft van de betrokken ministers te horen gekregen dat het openen van de terrassen „heel hoog” op het lijstje van het kabinet staat. Het kabinet zet de horeca graag „meenemen als oplossing” en kijken waar versoepelingen mogelijk zijn, zegt de KHN. Dat lijkt enigszins haaks te staan op de berichten die vandaag uit het Catshuis (zullen) komen. De KHN houdt de moed er overigens in en zegt dat er nog geen beslissing is genomen over versoepelingen.

Lichte versoepelingen

Het is alweer twee weken geleden dat Rutte en De Jonge lichte versoepelingen aankondigden: meer ruimte voor middelbare scholen, contactberoepen en winkels. Afgelopen week openden onder andere kappers voor het eerst weer de deuren, wat tot volle agenda’s leidde. Het is aannemelijk dat het kabinet zou willen wachten met meer afzwakkingen tot de effecten van de vorige versoepelingen zichtbaar zijn. Dat duurt minstens twee weken.

Het lijkt erop dat de avondklok nog wel even van kracht blijft. Eerder zeiden Rutte en De Jonge nog dat ze deze maatregelen als eerste zouden willen schrappen. De Jonge zei gisteren dat hij het schrappen van de avondklok „wel erg onvoorzichtig” zou vinden.

De persconferentie van aanstaande maandag is de laatste voor de verkiezingen. Die zijn op 17 maart.