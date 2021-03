5 films en series die in week 9 op Netflix verschenen: Anne+ en meer

Ook in week 9 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de Nederlandse successerie Anne+, een keiharde Franse actiefilm en een true crime documentaire over de mormonen.

Het aanbod op Netflix is in de afgelopen week weer verder gegroeid. Zo werd de Nederlandse serie Anne+ binnengehaald en komt de streamingdienst zelf met de coming of age-film Moxie. Voor de actie kunnen kijkers terecht bij Sentinelle en voor de muziekliefhebbers is er een indrukwekkende docu over Biggie. Meer van de true crime verhalen? Dan kun je aan de slag met een bijzonder explosief verhaal over de Mormoonse kerk.

Nieuw op Netflix in week 9

1. Anne+

Serie

Genre: drama

Netflix heeft de Nederlandse serie Anne+ binnengehaald. Hierin volgen we de lesbische twintiger Anne die naar Amsterdam vertrekt. Vanuit haar nieuwe woning blikt ze terug op haar turbulente liefdesleven en denkt ze na over hoe deze relaties haar gevormd hebben. Het eerste en tweede seizoen staan nu op Netflix. Mocht je fan zijn van Anne+, dan is het goed om te weten dat er ook een film gaat komen. Deze komt na de bioscooprelease naar Netflix.

2. Moxie

Film

Genre: komedie

De 16-jarige Vivian is helemaal klaar met de seksistische en giftige status quo op haar middelbare school. Geïnspireerd door een zelfverzekerde vriendin en het rebelse verleden van haar moeder besluit Vivian om er wat aan te doen. Ze publiceert anoniem een magazine en ontketent daarmee een feministische revolutie. De Netflix-film Moxie is een typische coming of age komedie, maar dan wel met een serieuze boodschap.

3. Sentinelle

Film

Genre: actie

Na een traumatiserende oorlogsmissie in Syrië keert de drieëndertigjarige militair Klara terug naar Nice. Daar hoopt ze samen met haar moeder en zus haar leven weer op te bouwen. Helaas wordt de hoop op rust ruw verstoord wanneer haar zus na een avond uit gevonden wordt op het strand. Verkracht, in elkaar geslagenen half dood. Vanaf dat moment heeft Klara maar één doel: het wreken van haar zus. Eenvoudig is dat niet, want de dader blijkt de zoon van een hooggeplaatst Rus te zijn.

4. Biggie: I Got a Story to Tell

Film

Genre: documentaire

Op 9 maart 1997 werd Christopher Wallace, beter bekend als The Notorious B.I.G. en Biggie Smalls, neergeschoten. De Amerikaanse rapper was toen pas 24 jaar, maar desondanks al een enorme naam in de muziekwereld. Zijn veel te korte leven is nu door Netflix samengevat in deze documentaire vol zeldzame beelden en diepgaande interviews. Een ode aan de man die het van dealer tot rapkoning wist te schoppen.

5. Murder Among the Mormons

Miniserie

Genre: documentaire

In 1985 was de Mormoonse kerk regelmatig in het nieuws. Niet vanwege hun opvattingen, maar wegens een serie bomaanslagen. Salt Lake City, waar de Mormoonse kerk haar thuisbasis heeft, werd geteisterd door aanslagen. Als snel bleek dat deze te maken hadden met een historische document. Een oude brief met daarin informatie die het einde van de mormoonse kerk zou kunnen betekenen. In deze Netflix documentaire kijken we mee hoe de politie dit mysterie te lijf gaat.

