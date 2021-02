Avondklok verlengd, maar middelbare scholen mogen weer open

De avondklok wordt na 2 maart in ieder geval nog voor drie weken verlengd. Dat heeft het kabinet zondag besproken tijdens het Catshuisberaad, melden ingewijden. In ruil daarvoor gaan de middelbare scholen weer deels open.

De avondklok wordt verlengd omdat het kabinet de maatregel nodig denkt te hebben om ruimte te creëren voor andere versoepelingen. Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat kappers onder strenge voorwaarden, zoals alleen knippen op afspraak, vanaf 2 maart weer open mogen.

Voortgezet onderwijs

Ook scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 1 maart weer voor een deel open. Leerlingen kunnen dan gemiddeld anderhalve dag per weer les krijgen. Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs wordt er gekeken of zijn weer één dag per week naar school kunnen komen. Verder wordt er aan gedacht om winkelen op afspraak mogelijk te maken.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is blij met het nieuws dat de middelbare scholen waarschijnlijk vanaf volgende week weer opengaan. „We moeten het definitieve besluit nog afwachten, maar mocht het zo zijn, dan zijn we daar erg blij mee”, zegt voorzitter Nienke Luijckx. „Wij zijn heel benieuwd hoe het er concreet uit komt te zien.”

Verantwoordelijkheid

Wel wil het kabinet verantwoordelijkheid weer bij de burger leggen. Nederlanders moeten zich vooral goed aan de basisregels houden, stelt het kabinet. Versoepelingen worden na enkele weken misschien weer teruggedraaid als blijkt dat de besmettingen weer flink oplopen.

Aankomende dinsdag valt er een officieel besluit en is er weer een persconferentie van demissionair premier Mark Ritte en minister Hugo de Jonge. Dan worden alle nieuwe maatregelen bekend gemaakt.